Loic Badé más cerca de salir del Sevilla, rebajan su precio y quieren al sustituto

El futuro de Loic Badé en el Sevilla FC parece estar llegando a su fin. El defensa central francés, que ha sido una pieza clave en la temporada 2023-24, podría dejar el club andaluz en el próximo mercado. La situación ha dado un giro, y se han reducido las pretensiones económicas para facilitar su salida.

En el pasado mercado estival, el Sevilla tasó a Badé en más de 30 millones de euros, basándose en su gran rendimiento y en la cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Sin embargo, ante la necesidad de realizar una venta significativa debido a la situación económica del club, la dirección deportiva ha decidido rebajar el precio a 25 millones. La razón principal es atraer a más interesados, ya que un traspaso de esta magnitud es complicado de concretar en tiempos de crisis financiera.

🚨🟣🔵 Aston Villa have opened talks with Sevilla for Loïc Badé as concrete option and target.



Discussions started to explore January move, as L’Équipé reported. He’s high on Villa list for both Monchi and Unai Emery. pic.twitter.com/VoYsX7WT0U