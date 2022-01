Lopetegui ataca la liga blanca: galáctico de Old Trafford en Nervión

El Sevilla de Julen Lopetegui es el único equipo que ha sabido y podido mantener el ritmo del Real Madrid en esta liga y como tal, de facto, es el gran rival de los de Ancelotti en la pelea por hacerse con el título. Los sevillanos, pese al empate ante el Celta de Vigo en el Sánchez Pizjuán este fin de semana (2-2) se mantienen a cuatro puntos de los merengues, que también empataron, ante el Elche (2-2) en el Bernabéu, pero dado que LaLiga está más cerca que nunca, los hispalenses han atacado la opción galáctica del mercado y Old Trafford para tratar de acercarse más y, si pueden, tumbar al Madrid.

Y esta opción tiene nombre y apellido, además de contar con el OK de su actual club para que salga rumbo a la competición hispana y al Sevilla hasta final de temporada, que no es otro que Anthony Martial. Es verdad que el míster vasco, ex del real Madrid, andaba tras la pista de Jesús Manuel Corona Ruíz, Tecatito Corona, y que su incorporación hace más larga la plantilla andaluza, pero la guinda acaba de confirmarse con el francés.

Y en cierta forma Lopetegui no solo consigue con Martial un jugador de clase mundial, sino que declara al Sevilla como un club grande de Europa, ya que no en vano equipos como el Barcelona, el Newcastle o la Juventus de Turín también anduvieron tras la pista del futbolista de Les Bleus, que, dicho sea de paso, siempre prefirió la operación con el equipo sevillano. Pues bien, ahora, salvo flecos, es un hecho y el nueve referencia que buscaba el aspirante ya está listo para aterrizar en la capital de Andalucía.

Sobre la operación cabe decir que la Juve y el Barça se echaron para atrás debido al interés manifiesto del jugador en ponerse a las órdenes de Lopetegui hasta final de temporada; que lo eran hasta el punto de bajarse un sueldo que abonarán desde Nervión al futbolista propiedad del Manchester United. Con solo once partidos disputados, algunos de forma testimonial, y escasos 210 minutos en la Premier League, Martial apenas ha podido demostrar su enorme calidad esta temporada, de modo que ahora sí será uno de los puntos de referencia de un candidato al título liguero y a la Europa League.