Ancelotti y Florentino pactaron dos incorporaciones en el mes de enero

En cierta forma el Real Madrid de la segunda parte de la temporada, esa en la que ha de luchar por los otros tres títulos en disputa tras alcanzar el éxito en el primero, la Supercopa de España, es el mismo que conocemos, pero no se engañen, aunque Carlo Ancelotti haya sido un técnico poco dado a realizar cambios entre su once de gala (doce, si contamos la permuta entre Marco Asensio y Rodrygo Goes) y sus habituales sustitutos, estos próximos meses la cosa puede cambiar, en base sobre todo al pacto establecido por el club, con Florentino Pérez a la cabeza, y sus necesidades, y el míster transalpino.

Como vieron ayer en el Santiago Bernabéu, en el partido ante el Elche, Ancelotti ya introdujo un cambio poco habitual hasta el momento en su línea de preferencias; es decir, premió el gol de la victoria en la Copa del Rey ante los ilicitanos anotado por Eden Hazard, y este le robó la titularidad en el once al carioca. Hasta la fecha, si Rodrygo o Asensio estaban listos en un choque de liga, ellos eran los elegidos, pero la cosa ha cambiado.

Ambos, el balear y el carioca, no han terminado de convencer, especialmente el internacional con Brasil, que no ha conseguido aportar argumentos a favor de su apuesta: ni encara con asiduidad, ni es desequilibrante cuando lo hace, amén de que de cara al gol está poco acertado, de modo que su momento puede haber pasado. Y la baja de Asensio hizo el resto: el belga ganó la titularidad y en lo que respecta al futuro esta situación puede tener continuidad, además de que para más desgracia del 11 y el 21 merengue, se suma ya por esa banda la aspiración de Bale, un futbolista frío pero con mucho más gol que los otros dos.

Pero el paso al frente de Hazard no es la única ‘cara nueva’ de este Real Madrid que parecía pétreo, reaccionario, incapaz de explorar, desde su plantilla, nuevas vías, y no lo es básicamente porque el mismo Carletto elogió la actitud, las características y la disposición de Dani Ceballos, por lo que es un hecho, contrastado por fuentes cercanas al club, que el sevillano va a empezar a tener mucho más protagonismo en el equipo, incluso a costa de quitarle tiempo de juego a Kroos y Modric o especialmente a Fede Valverde (el cual también ha dado un paso atrás en rendimiento) y Eduardo Camavinga.

El pacto entre el club y el técnico, qua persigue darle más minutos a Hazard y Ceballos, evita que el Madrid vaya al mercado, ya que sus dos caras nuevas las tenía dormidas en su plantilla.