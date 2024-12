Los 16,5 millones del Real Madrid pueden volar tras la final ante Pachuca, hará un CR7 y elige destino

El Real Madrid se juega ante Pachuca (18.00, hora española) volver a ser considerado el mejor equipo del mundo, pero para uno de los integrantes de la plantilla merengue puede ser una de las últimas finales con los blancos, de las que ha vivido muchas.

Llegó en 2017 y tras una cesión más o menos fructífera en el Arsenal, después de lesiones y multitud de contratiempos en forma de compañeros con más galones, Dani Ceballos se enfrenta a un momento clave en su andadura en el club blanco, porque el Real Betis lo espera y quiere ir con la Selección Española de Fútbol al Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo ya lo hizo en la final de la Champions League

Dadas las alturas del curso en las que estamos, Dani Ceballos si bien no pretende hacer un anuncio público de su marcha como hiciera Ronaldo en 2018, sí tiene decidido que si esta tarde Carlo Ancelotti lo relega totalmente al ostracismo en otra final, en otro duelo importante, tendrá decidido abandonar el club en junio.

Esta campaña se ha ganado un puesto en el once o al menos tener minutos en cada partido, más si cabe con las lesiones que sacuden al equipo, y todavía con más fuerza si tenemos en cuenta que Aurelian Tchouameni ha pasado a ser central, por eso cree que si Carletto no cuenta con él ahora mismo ya no lo va a hacer, más aún en un Madrid 25/26 donde puede haber caras nuevas de la talla de Martín Zubimendi.

Salida tan necesaria como compleja

El deseo de Ceballos es quedarse, jugar ante Pachuca junto a Fede Valverde y Eduardo Camavinga, o como poco ser su inmediato suplente, y quitarse de encima problemas veraniegos, pero si eso no ocurre, y aún peor, si Ancelotti no cuenta con él en todo el partido, entonces la decisión estará tomada para gracia del Real Betis.

Y es que sabe Ceballos que de irse se iría al club verdiblanco, al que se ve unido sentimentalmente y que, además, le puede servir de plataforma para estar entre los elegidos que disputen en América y con La Roja la próxima Copa del Mundo 2026. Eso sí, tiene contrato en vigor y el Madrid no lo va a vender barato.