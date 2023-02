Los 2 cracks que maravillan al Bernabéu dejan sin hueco a Modric y Kroos y se cobran otra víctima

El Real Madrid culminó anoche, ante el Elche, una semana de ensueño tras la consecución del Mundial de Clubs y la apabullante victoria cosechada ante el conjunto alicantino, 4-0. Aunque Vinicius JR no pudo participar en el encuentro por acumulación de tarjetas, Carlo Ancelotti no echó de menos en ningún momento al crack brasileño y esto se debió a la incursión de Rodrygo Goes por el carril izquierdo y, además, al excelente desempeño de Eduardo Camavinga y Dani Ceballos en la línea creativa.

Antes de la celebración del Mundial de Qatar, el protagonismo de estos dos futbolistas, especialmente del español, fue escaso en el Bernabéu ya que Ancelotti, a pesar de las dudas generadas, mostró suma confianza en Luka Modric y Toni Kroos, dos hombres que ahora ya no tienen garantizada su titularidad en los planes del técnico de Reggiolo por la maravillosa labor que están ejerciendo sus compañeros.

No obstante, esto no resulta del todo novedoso ya que es una dinámica que se lleva presenciando desde que arrancó el año 2023, pero sí lo es que haya otro futbolista de mucho peso en la plantilla que, tras Kroos y Modric, pagará las consecuencias del excepcional nivel mostrado por Camavinga y Ceballos: Aurélien Tchouameni.

El pivote francés de 23 años llegó el verano pasado a Chamartín, desde el primer momento se convirtió en un hombre indiscutible en el esquema de Ancelotti y sus prestaciones bien rodearon la figura del galo de un montón de halagos durante los tres primeros meses del curso.

No obstante, la lesión muscular sufrida por el jugador a principios de año provocó que este se tuviera que alejar de los terrenos de juego durante varios compromisos y su ausencia la han aprovechado Ceballos y Camavinga para reivindicarse en el vestuario y manifestar que sí disponen de cualidades para ser importantes en los planes de ‘Carletto’.

Ahora, tras su regreso a escena, Tchouameni es consciente de que Modric y Kroos no serán los únicos en ver reducido su protagonismo en el equipo... siendo el francés el que tiene todas las papeletas para convertirse en otra víctima de Ceballos y Camavinga ya que la titularidad de otro centrocampista como Fede Valverde no admite ningún tipo de cuestionamiento.