Los 24 goles que ha 'fichado' el Barça y que asustan al Real Madrid

La llegada de Xavi Hernández supuso un vuelvo para el FC. Barcelona. Tras tomar las riendas del conjunto culé en el mes de noviembre la mejoría del equipo es incuestionable, tanto en juego, como en números. Desde que aterrizase en el Camp Nou el equipo dirigido por el de Terrasa ha sumado tan solo cinco puntos menos que los de Ancelotti, algo muy a valorar debido a todos los inconvenientes que ha tenido durante su corta etapa la ciudad condal.

No comenzó con el pie derecho su andadura en el Barça, pero llegó enero y tras los fichajes realizados por Joan Laporta, la mejoría del club es innegable. Desde que las 3 incorporaciones estrellas del mercado invernal (Ferrán Torres, Adama Traoré y Aubameyang) del conjunto culé juegan juntos (6 de febrero), los de Xavi Hernández han conseguido 5 victorias (Atlético de Madrid, Valencia, Athletic Club, Elche y Osasuna) y un empate ante el Espanyol, pero lo más destacable de esas victorias es la pegada: 24 goles ha conseguido anotar el conjunto culé desde esa fecha. Es más, el gabonés a día de hoy es el segundo máixmo goleador del equipo con 6 tantos.

Datos muy positivos para el FC. Barcelona, pero que asustan a Carlo Ancelotti y más tras las tres bajas sufridas durante el choque ante el R.C. D. Mallorca (Rodrygo, Benzema y Mendy). Un contratiempo al que tendrá que hacer frente el técnico italiano de muy difícil solución, ya que, no solamente tendrá que frenar la gran pegada de los culés sin el lateral francés, sino que ahora vencer al Barça sin su mayor figura en ataque. 24 goles son muy preoupantes.

La Europa League clave

Aun está por ver cuál será el alcance de la lesión de los jugadores que tuvieron que salir retirados del campo del Mallorca, pero el Real Madrid cuenta con un argumento a favor para el choque del domingo: el cansancio. Los de Xavi Hernández no pasaron del empate a 0 contra el Galatasaray en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League y no podrán especular ni reservar jugadores pensando en el duelo ante los blancos si no quieren llevarse una sorpresa ante los turcos y seguir vivos en la competición.

El desgaste del equipo en el enfrentamiento ante el equipo de Arda Turán será un factor determinante que puede afectar a su acierto de cara a portería ante los de Ancelotti que llegan con el dato a favor de haber dejado a 0 la portería en 5 de los últimos 6 choques de liga. La mayor pegada contra la mejor defensa.