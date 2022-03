El Barça y Xavi comienzan a preocuparse, Coutinho no vale 40 millones

El futuro de Philippe Coutinho es cada día más incierto. Desde que aterrizase el pasado mes de enero en el Aston Villa todo parecía un camino de rosas tanto para el brasileño como para el FC. Barcelona, su entrada en el equipo y sus grandes actuaciones que han sido mantenidas en has el día de hoy hacían pensar a los culés de que finalmente el conjunto inglés ejercería en junio la opción de compra que existe en el contrato de cesión del ex del Liverpool por 40 millones de euros para hacerse con el jugador en propiedad, pero según ha señalado el propio entrenador del club Steven Gerrard:” no es tan sencillo”.

El brasileño ha renacido desde que se mudó a Villa Park y la intención del equipo es que pueda convertirse en un jugador fijo a largo plazo, pero como se ha mencionado anteriormente y según ha señalado el propio entrenador del Aston Villa a Amazon Prime en el post partido:” Todo saben cuál sería mi decisión, pero esto no es tan sencillo como la gente se piensa. Obviamente existe una opción, el Barcelona aún posee al jugador. Obviamente, Phil tiene que querer estar aquí en términos del panorama general, pero esta disfrutando de su futbol y se ve feliz y tranquilo”.

Por otro lado, el Tottenham ya mostró su interés por el jugador del Barça en el pasado mercado de invierno y nada impide pensar que en verano pueda reactivarse de nuevo esta opción para los Spurs, pero de ser así no sería por 40 millones como en el caso del Aston Villa.

Tras la aparición de informaciones en las que se aseguraba que existía una clausula en el contrato de cesión de Coutinho al Aston Villa en la que según ciertos medios el Tottenham también podría fichar al futbolista por 40 millones de euros, tanto el diario catalán Sport como el Mundo Deportivo han salido al paso y han publicado que esos rumores son falsos y que esa clausula es inexistente, por lo que si el conjunto de Antonio Conte quiere al brasileño tendrá que hacerlo de otra manera.

El futuro de Antonio Conte

Un duro palo para el Tottenham y el futuro de Antonio Conte, ya que, según publica The Guardian el entrenador italiano habría asegurado que continuaría al frente de los spurs la temporada que viene si el club muestra una “buena visión”, y Philippe Coutinho lo era. Veremos que sucede con el técnico y el jugador del FC. Barcelona en junio.