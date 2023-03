Los culés y Xavi lo adoran y piden a gritos su regreso, pero el Inter complicará la vida al Barça

En Can Barça son muy conscientes de que necesitan incorporar un delantero centro suplente para dar descanso a Robert Lewandowski, ya que cuando el polaco no está disponible, la plantilla no cuenta con un nueve natural para suplirlo. En este sentido, los blaugranas tienen a un candidato claro, Pierre-Emerick Aubameyang, que estaría encantado de volver a vestir la elástica culé. Sin embargo, según cuenta La Gazzetta dello Sport el Inter también quiere al gabonés.

Aubameyang no está pasando por su mejor momento en el Chelsea, el ex de Arsenal y Barça, no cuenta para un Graham Potter que tiene muchas opciones en su plantilla y no necesita apostar por un veterano que nunca pidió. En este sentido, el gabonés está harto de su situación en Londres y pedirá salir lo antes posible y lo más probable es que lo haga a coste cero.

Con Auba se presenta una gran oportunidad de mercado, el delantero blue podría volver a llegar gratis al Barça y con un sueldo muy bajo, ya que su deseo es el de reencontrarse con Xavi, entrenador que apostó por él y le devolvió la confianza perdida. Sin embargo, los deseos no siempre se pueden cumplir. En este caso porque el Inter también necesita un delantero y quiere al gabonés. La economía de los italianos es mejor que la del Barça y podría pagar un mejor sueldo al jugador, algo que podría decantar la balanza en favor de los neroazzurri.

Los números del gabonés durante su corta estancia en el Camp Nou invitan a pensar que su regreso puede ser un éxito rotundo, en los 17 partidos de liga que llegó a disputar, marcó 11 goles y dio una asistencia. Números más que buenos para el gabonés, que espera con ansias poder volver a defender los colores blaugranas.

Así pues, el deseo del jugador por volver a encontrarse con Xavi será fundamental para que su regreso al Barça sea una realidad, ya que, si prima el aspecto económico, el Inter o la MLS podrían ser opciones mucho más interesantes con las que el Barça no podría llegar a competir.