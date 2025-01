Luis Enrique trama su venganza contra Laporta, quiere a este crack azulgrana en el PSG

El Paris Saint-Germain (PSG) atraviesa un periodo de transición. Aunque sigue dominando la Ligue 1, la salida de estrellas como Mbappé, Messi y Neymar ha dejado un vacío en el equipo. Sin embargo, el club parisino mantiene su músculo financiero, lo que le permite apuntar alto en el mercado de fichajes. En este contexto, Luis Enrique, actual entrenador del PSG, parece haber fijado su mirada en un crack azulgrana: Alejandro Balde.

La obsesión de Luis Enrique: Alejandro Balde

Luis Enrique, quien conoce de cerca el talento español por su etapa como seleccionador, ha identificado a Alejandro Balde como un objetivo prioritario. Según el diario Sport, el técnico considera al joven lateral izquierdo como una pieza clave para reforzar la defensa del PSG. Balde, con 20 años y contrato con el FC Barcelona hasta 2028, tiene una valoración de mercado de 50 millones de euros.

El interés de Luis Enrique no es casual. A pesar de no haber trabajado con Balde a nivel de clubes, el técnico lo incluyó en sus planes con la selección española antes de que una lesión impidiera su convocatoria para el Mundial de Qatar. Su confianza en el lateral es evidente, y ahora busca llevarlo a París como parte de su proyecto.

Un reemplazo necesario en el PSG

El PSG cuenta actualmente con Nuno Mendes como lateral izquierdo titular, pero el portugués no termina de convencer a Luis Enrique. De hecho, se rumorea que Mendes podría salir del club con destino a la Premier League, posiblemente al Manchester United. Esta situación ha llevado al técnico español a buscar un reemplazo de garantías, y Balde parece ser el elegido.

¿Qué hará el FC Barcelona?

Por el momento, no hay negociaciones abiertas entre el PSG y el FC Barcelona. Sin embargo, los culés podrían estar dispuestos a escuchar ofertas si Balde no muestra un buen rendimiento en la segunda mitad de la temporada. Aunque vender a una de sus jóvenes promesas no está en los planes inmediatos del club, la delicada situación económica podría inclinar la balanza en caso de una oferta atractiva.