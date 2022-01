Luis Suárez, Griezmann y ahora Morata: jugarreta al Barça de Simeone

Venimos contando recientemente en Don Balón que había ‘un pacto’ no escrito entre la Juventus de Turín y el Barcelona por el caso Dusan Vlahovic, uno que trataba de dar salida a los problemas de gol de los dos equipos con el punta serbio y el español Álvaro Morata como hilos conductores de un acuerdo, sin embargo ni juventinos ni culés contaban con un factor clave, con voz y voto en este caso, que ha bloqueado el posibles trasvase de jugadores dejando una delantera letal en Turín y sin su goleador y referente al Barça: el Cholo Simeone.

Ha sido el míster del Atlético de Madrid, con el respaldo del club colchonero, el que, tras conocerse que la Juve se va a llevar al serbio de la Fiorentina, se cree que por unos 75 millones de euros, ha bloqueado la otra vía que tenía sentido para la Vecchia Signora con esta operación y que, de paso, dejaba contento al Barça: quitarse de encima a Morata (puesto que ya habrían conseguido con el ariete viola el gol que buscaban) Pero el Barça se ha encontrado con el ‘no’ del Atlético de Madrid, que tiene la sartén por el mango en este asunto.

Morata está en una posición delicada en estos momentos, ya que cumple en esta temporada su segundo año de cesión en la Juve, que abona los 10 kilos de su sueldo, pero toda vez que los bianconeri se han lanzado a por Vlahovic, fruto en parte de lo poco que convence el español de cara a ser un referente del gol, también se han negado a pagar al Atlético los 35 millones que les costaría hacerse a perpetuidad con los servicios de Morata; por lo que el jugador internacional con España no solo es propiedad rojiblanca, sino que en junio volverá al Wanda; ergo, quien decide en este caso es el Atleti en general y Simeone en particular.

Así que, a cinco días de que expire el mercado de fichajes de enero, el Barça ha chocado con un muro llamado Simeone. Y no es algo nuevo, ya que el míster argentino y el Atleti supieron regatearle muchos millones al Barça con Luis Suárez y Antoine Griezmann, que por cierto regresan al Camp Nou el próximo domingo día 6 con la intención de hundir a su ex equipo. En este caso, el motivo que arguye el Atleti (y Simeone) para negarle al Barça el acceso a Morata es que no quieren reforzar a un rival directo en LaLiga, que de hecho lo es, ya que ambos equipos están distanciados a solo un punto en la tabla de LaLiga mientras los dos luchan por aferrarse a uno de los cuatro puestos que dan derecho a jugar Champions League la temporada que viene.