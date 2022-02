Luis Suárez y Edinson Cavani conectan el futuro de Simeone y el Atleti

Las disputas, algunas muy evidentes, entre Luis Suárez y el Cholo Simeone a lo largo de esta temporada han hecho mella en la idea de futuro, con respecto al punta uruguayo, del míster argentino y el equipo colchonero, lo que unido a su edad, su contrato a expirar y su mala racha de cara a portería (1 gol en 11 partidos) lo sitúa con un pie en la puerta de salida. Paradójicamente, su adiós al Wanda Metropolitano puede facilitar la llegada de una vieja pretensión de Simeone, también charrúa.

Es verdad que las lesiones están impidiendo que Cavani entre con regularidad en el once clave del Manchester United, pero también es cierto que no goza de toda la responsabilidad y protagonismo en Old Trafford a las que está acostumbrado, y lo que es más importante, culmina contrato en junio; luego, a todas luces, el futuro de Edinson Cavani está lejos del Teatro de los sueños (se vaya o no Cristiano Ronaldo) y es ahí donde el Atlético de Madrid puede pescar.

La intención de unir estos caminos ya existe desde el pasado, ya que, recordemos, el jugador uruguayo y el cuadro madrileño estuvieron muy cerca de firmar un acuerdo justo antes del fichaje del delantero por el United. Por otro lado, Cavani casa a la perfección con esa idea de goleador puro, con mucho más trabajo y potencia física que Luis Suárez, también sacrificio defensivo y, a la vez, cartel de estrella que busca el Atleti de la 22/23, de modo que, ¿por qué no puede ser una opción Cavani para Simeone?

Es verdad que la edad del sudamericano (35 años), como ocurre con el propio Suárez, es un problema, pero también es cierto que Cavani saldrá como agente libre al mercado, a coste 0, puede servir a la causa por virtudes y carácter y gusta mucho a Simeone. Así las cosas, si ustedes se están preguntando si Cavani puede ser el nuevo Luis Suárez del Wanda Metropolitano la respuesta es sí, aunque, dicho sea de paso, hay otros tantos nombres en la agenda rojiblanca, como Alexandre Lacazette, Darwin Núñez, Patrik Schik o incluso Álvaro Morata. Cavani no será la primera opción, pero sí una que, llegado el caso, convence.