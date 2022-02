Rangnick, harto de CR7, tiene su recambio: el Mbappé de la Bundesliga

Que Ralf Rangnick no vaya a continuar como entrenador del Manchester United la próxima campaña, durante la temporada 22/23, es un hecho más que probable, pero el gestor pasará a ocupar otras funciones dentro del club inglés, por lo que su ruptura con Cristiano Ronaldo, unido al hecho de que el portugués vive una de sus sequías goleadoras más fuertes de los últimos año (amén de la racha renqueante del equipo) hacen que la salida de CR7 sea la crónica de una muerte anunciada; una que ya ha fijado un más que probable recambio, el Mbappé de la Bundesliga.

Cristiano Ronaldo no ve puerta desde el 30 de diciembre, en el choque que los diablos rojos disputaron en Old Trafford ante el Burnley (3-1) y el nerviosismo en el portugués ha hecho presa de su persona, cuyas disputas con Rangnick, el club y el futuro que este está proyectando lo sitúan en pleno mes de febrero, a las puertas de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, con un pie y medio fuera de la entidad del norte de Inglaterra.

El United, que empieza a estar harto de CR7- además de que su edad siempre es un tema recurrente, especialmente cuando los goles, como ahora, no llegan-, no se va a oponer a la salida del luso; es más, ya han fijado, como decimos, un más que posible objetivo en el mercado de fichajes veraniego que puede hacer las veces del portugués, que no es otro que Christopher Nkunku, delantero del RB Leipzig.

A sus 24 años, el francés nacido en Lagny-sur-Marne se ha destapado esta temporada como un recurso interesantísimo capaz de rendir en diferentes posiciones de la franja de ataque del cuadro germano o, llegado el caso, de Les Bleus. Por ello, según ESPN, el United se lanzará a su contratación, si cabe con más énfasis si finalmente, como parece, CR7 y el United separan sus caminos en la próxima ventana de fichajes veraniega. Su juventud, explosividad, talento y sus 19 goles y 13 asistencias en 31 partidos esta temporada lo avalan.