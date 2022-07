Luz verde de Xavi a su venta por culpa de Araújo, Eric García y Koundé

El FC Barcelona ya está perfilando su plantilla de cara a la campaña 22/23 y son varios los movimientos que podría cerrar Joan Laporta esta semana. Por un lado, el presidente ya ha llegado a un acuerdo con Franck Kessié y Andreas Christensen, que serán presentados en los próximos días y, por otra parte, Xavi Hernández ha señalado varios nombres para que la directiva busque una salida para ellos.

En este sentido es donde, precisamente, el Barça podría estar de celebración ya que el club está muy cerca de desprenderse de un futbolista que apenas ha tenido protagonismo en las últimas campañas y cuya venta no se ha logrado sellar por su elevado salario, un condicionante que ahora no parece ser un problema: Samuel Umtiti.

El defensa francés ha vivido un ostracismo futbolístico por culpa de sus lesiones y solamente en su primera temporada en el Barça logró cumplir con los pronósticos esperados. Sus prestaciones en la 16/17 fueron excelsas y llegó a ser considerado uno de los mejores centrales del mundo, pero sus continuas operaciones de rodilla han lastrado su paso por la Ciudad Condal y ahora, tras muchos quebraderos de cabeza, Xavi y Laporta parecen haber descubierto luz al final del túnel: el Rennes está convencido de hacer un hueco en sus filas al futbolista.

A pesar de tener contrato hasta 2016 con la entidad catalana, Umtiti sabe que no entra los planes de Xavi, ya no solo porque su nivel no se adecúa a las exigencias del entrenador, sino porque la presencia de Ronald Araújo y Eric García le impedirá hacerse hueco en el ‘11’ del entrenador. Además, Gerard Piqué permanecerá en la plantilla a pesar del deseo del téncico de deshacerse de él y, por si fuera poco, Jules Koundé y Kalidou Koulibaly siguen en la órbita del club, por lo que la llegada de uno de ellos enterraría definitivamente las opciones de Umtiti de poder contar con minutos el próximo curso.

De ahí que el interés del conjunto galo esté ganando muchos adeptos para consumarse en traspaso ya que, por primera vez en mucho tiempo, el propio Umtiti parece ser el gran interesado en dejar atrás su paso por el Camp Nou.