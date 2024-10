Madrid y Barça atentos a otro Nico Williams: 60M, aparta a Olmo y Fede Valverde no lo puede ni ver

Gusta al Real Madrid y mucho más al FC Barcelona, solo saldrá de su equipo si llega un transatlántico de este calibre -también hay clubs interesados en la Premier League- y pasa por ser el sustituto natural de Nico Williams en la Selección Española de Fútbol y una auténtica amenaza para la titularidad de Dani Olmo; es como decimos, uno de los futbolistas de moda en LaLiga EA Sports y su futuro se decidirá en breve.

En una entrevista con el diario AS, el jefe del área deportiva del Villarreal decía sobre Álex Baena, crack del que hablamos, que “es un jugadorazo. Estamos contentos de que se haya quedado, pero no hemos hecho ningún esfuerzo porque este verano, por caprichos del mercado, siendo un jugador importantísimo, no ha tenido las ofertas que él tampoco creo que vaya a buscar. Está súper a gusto en Villarreal y para irse (del club) tiene que ser algo excepcional. No se irá por cualquier oferta de un club de media tabla inglés. Seguro que no se va, si se va es porque se va a un gran, gran, gran equipo”, afirmando que “si no viene un club Top-10 no creo que salga”.

Es normal que así sea. Para empezar, hablamos de un futbolista joven, con capacidad para asociarse y llegar, de jugar por banda, como el otro día con España ante Serbia, o por el carril del diez. De marcar desde falta o de larga distancia, de asociarse y ayudar en la creación, además de poseer espíritu de trabajo. Por eso en la Premier League lo miran de carca, y por eso Barça y Madrid lo espían.

‘Enemigo’, el halcón

La polémica rodea la relación -o ausencia de ella- entre Baena y Fede Valverde, lo que podría ser un obstáculo insalvable para el Madrid en este asunto. Todo viene de 2023 cuando hubo un incidente entre los dos jugadores. De aquellas, ambos contaron versiones diferentes, pero el hecho, la agresión del pajarito al de Roquetas del Mar por un comentario personal de este hacia el uruguayo, sigue ahí.

🚔 La policia… pic.twitter.com/Omads71eQR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 8, 2023

Fuentes cercanas a su entorno aseguran que, dadas las dificultades económicas culés y los problemas blancos en este asunto, lo más seguro es que alguno de los grandes clubs de la Premier que lo sigan se llevé al jugador. Veremos.