Marcelino piensa que está sobrevalorado y si no reacciona ordenará al Villarreal que lo venda

Marcelino reclama un mayor rendimiento a los jugadores del Villarreal que se están mostrando más irregulares y cuyos minutos no han sido tan numerosos, lo hace porque las lesiones así se lo exigen al equipo, y uno de ellos, uno de los que pese a su juventud tiene peso en el vestuario, está en el epicentro de ese llamamiento.

Se ha dicho que Yéremy Pino, habitual convocado por Luis de la Fuente en las citas de España, no estaba contento con su intermitente rol en su equipo, pero también comentan que, a su vez, Marcelino no está satisfecho con el desempeño del jugador, el cual lejos de dar un salto al frente esta temporada no termina de despegar.

Si el Villarreal consigue el gran objetivo tendrá problemas

Bajo el prisma actual, donde Pino ha sido utilizado con cuentagotas en LaLiga EA Sports, y el Villarreal aspira a ser el cuarto mejor equipo del Campeonato Nacional de Liga, lo que lo llevaría a jugar Champions League la temporada próxima, Marcelino no lo ve en el once.

Si el técnico asturiano tuviera que enfrentar en estos momentos un paso por el mercado en el que planificar una plantilla que ha de jugar en la máxima competición continental, el nivel de Pino no le daría para ser parte del once. Por tanto, la supuesta reclamación del jugador topa con el descontento del míster y, si cabe, como os contábamos ayer, con el propósito del entrenador de firmar un extremo como Bryan Zaragoza, que le complicaría la vida y mucho al de Las Palmas.

Sin la explosión que se preveía

Llegado en 2019 del CD Roda, puede decirse que Pino es un jugador veterano en el actual vestuario del Submarino Amarillo pese a sus 22 años, alguien de quien Marcelino espera liderazgo y rendimiento, pero Pino no se lo está dando, al menos lo segundo y eso se ve reflejado en sus minutos y puede que en su futuro.

Jugadores como Ilias Akhomach, Thierno Barry, Nicolas Pepe y Álex Baena, amén de Gerard Moreno en estos momentos y Ayoze Pérez desde que arrancara el curso, han dado un rendimiento superior en números y sensaciones que un Pino al que las convocatorias de España no justifican para Marcelino su falta incidencia en el bloque amarillo. Y necesita más de él, sobre todo ahora que las lesiones le van a dar minutos.