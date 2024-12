Marcelino señala a 4 culpables del ridículo del Villarreal, uno no lo quería ni regalado y otro no juega más

El Villarreal se la ha vuelto a pegar en la Copa del Rey prácticamente a las primeras de cambio y Marcelino ayer, en Pontevedra, señaló al menos cuatro culpables, de los cuales uno no lo quería ni regalado para el nivel que está mostrando y otro posiblemente no juegue más.

Tenían estos futbolistas, y otros tantos importantes de la plantilla sin minutos en sus piernas, como Gerard Moreno, una oportunidad de mostrase e ir ganando puntos en su favor para convencer al técnico asturiano y todos ellos hicieron agua, especialmente, como decimos, estos cuatro.

Supuesta estrella gratis que ha sido un regalo envenenado

Si hubo un señalado anoche ese fue Juan Bernat, que salió del equipo después de haber jugado solo 45 minutos. No le estaba gustando nada al míster de Villaviciosa lo que veía en general y con el lateral zurdo en particular. Puede que Bernat no estuviera en la peor foto de la derrota amarilla, la del fatídico minuto 86, pero con lo poco que juega su cambio es una declaración de intenciones del entrenador.

Tampoco rindió como se esperaba otro que necesita ganarse un puesto con buenas actuaciones, como es Denis Suárez. Poco incisivo y peligroso, el extremo lo tendrá muy complicado para asomar la cabeza una vez los lesionados y habituales regresen. Con la Copa se van sus opciones de minutos.

🔴 @PontevedraCFSAD 0️⃣-0️⃣ Villarreal 🟡 (60') pic.twitter.com/UQLwtaihnx — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 4, 2024

Dos que juegan poco y uno que ya no lo hará más

Por otro lado, se demostró, y para el técnico del Submarino Amarillo quedó patente en Galicia, que Willy Kambwala y especialmente Alassane Diatta no juegan por un motivo bien claro. Desconectados y sin ritmo, imprecisos y poco resolutivos, el central no demostró jerarquía, mientras que el joven mediocampista senegalés perdió el control del juego.

Fruto de ello fue sustituido en el minuto 56, y esos pueden ser los minutos que termine jugando el mediocentro, ya que la Copa del Rey, de la que el Villarreal quedó apeado, era su puerta al protagonismo y desaprovechó su momento y con ello los únicos 56 minutos que ha jugado esta campaña; tendrá difícil sumar más.

Indudablemente estos cuatro jugadores quedaron señalados por diferentes motivos, aunque la culpa es generalizada y la debacle, mayúscula.