Marcelino y Luis Enrique cierran el trato a espaldas del Barça, llega en enero

Si bien esta salida de Paris Saint-Germain no está cerrada, sí se da por supuesto que puede quedar lista para sentencia incluso antes de que arranque el mercado de fichajes invernal, y es el Villarreal, por orden de Marcelino García Toral, quien puede llevarse al futbolista con el que Luis Enrique no cuenta.

Con contrato en vigor hasta 2026, Arnau Tenas sigue sin disponer de hueco y minutos en el PSG, lo que empieza a impacientar al jugador y también al mismo club, de modo que, para hallar los minutos que necesita, la entidad francesa le ha permitido una salida hasta junio en calidad de cedido, siendo el Villarreal CF uno de los equipos dispuestos a ficharlo.

Salida del Barça y desprecio posterior

Cuando Marc André Ter Stergen se rompió, muchas voces, incluidas otras tantas en el seno del club blaugrana, miraron a París en busca de una solución de la casa, con un excelente manejo del balón con el pie y conocimiento sobre la filosofía culé, es decir, en un Tenas que parecía perfecto para cumplir lo que restaba de campaña en el club en el que creció, pero el Barça miró hacia otro lado.

Con eso, la relación entre Tenas y el FC Barcelona se rompió, de modo que quizá sorprenda en la ciudad condal la posible llegada a La Cerámica del que fuera su canterano, como parece que puede suceder según las informaciones vertidas por el medio afín al club capitalino, PSG Inside-Actus.

Muchos clubs interesados

Con todo, Marcelino aún no ha ganado esta puja, porque el mismo medio francés asegura que no solo el Submarino Amarillo está tras la pista de Tenas, sino también en LaLiga, el Valencia CF, y fuera de ella, Werder Bremen, Brighton y Parma lo están.

Hay que recordar que el de Vic, de 185 centímetros, no es que no cuente para Lucho, es que ni siquiera ha disputado un solo minuto en lo que va de campaña, de modo que es entendible que el jugador y el PSG se entiendan con su posible préstamo hasta final de temporada. La intención francesa, no obstante, sería la de revalorizar a su portero para venderlo a partir del mes de junio, unos meses antes de que acabe contrato (2026).