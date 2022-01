Marco Asensio y Rodrygo en el punto de mira: Ancelotti cambia su plan

El Real Madrid está centrado en la final de la Supercopa de España de este domingo tras lograr superar al FC Barcelona en la semifinal, aunque el encuentro dejó un nuevo debate abierto que Carlo Ancelotti tendrá que solventar antes de enfrentarse al Athletic Club por el título. El puesto de la banda derecha del conjunto blanco continúa sin dueño fijo, mientras que la actuación de Marco Asensio en el Clásico fue bastante decepcionante, teniendo en cuenta que el futbolista mallorquín apenas aportó a la ofensiva del cuadro merengue. En su lugar entró un Rodrygo Goes que estuvo mucho más activo y generó más peligro a los de Xavi; dando la asistencia del tercer gol a Federico Valverde y firmando una actuación notable a pesar de perdonar una ocasión clamorosa delante de Ter Stegen para sentenciar el encuentro. Una lucha por la banda derecha que sigue vigente para Carletto.

Marco Asensio tocó 29 veces el balón en el encuentro ante el FC Barcelona, siendo el titular que menos entró en contracto con la pelota en el encuentro, pasando prácticamente desapercibido en el juego del Real Madrid y sembrando nuevamente la duda respecto a si puede terminar de convertirse en una estrella mundial y triunfar en el Real Madrid. El futbolista balear ha demostrado sobradamente que cuenta con capacidad para generar y contribuir mucho más a la ofensiva merengue, aunque en varias fases de los encuentros termina desapareciendo sobre el terreno de juego, por lo que Rodrygo Goes podría volver al once para el encuentro ante el Athletic.

El extremo brasileño disputó 52 minutos ante el FC Barcelona en los que entró en juego mucho más que Marco Asensio, creó más ocasiones y ganó más duelos individuales. Además, su aportación en defensa también fue mejor que la del futbolista balear, siendo dos futbolistas que han demostrado durante todo el año su irregularidad. Carlo Ancelotti por su parte parece tenerlo claro de cara a la final del domingo, con Rodrygo ganando serios enteros para ser titular.

Teniendo en cuenta que Ancelotti no confía en Eden Hazard para ocupar dicha demarcación, todo apunta a que el tercer puesto del tridente se lo disputarán entre Rodrygo Goes y Marco Asensio como viene sucediendo durante toda la temporada; aunque la opción de incorporar un cuarto centrocampista como Fede Valverde tampoco está descartada por parte del técnico italiano. La final de la Supercopa será otra gran prueba de fuego para medir la verdadera apuesta de Carletto, con Rodrygo Goes apuntando a superar a Asensio de cara al once tras las sensaciones que transmitieron ambos en la semifinal frente al FC Barcelona.