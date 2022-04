Marcus Rashford, la bomba oculta de Barça y Atleti: obstáculo, París

Asegura The Sun que hay caso con Marcus Rashford y su continuidad en el Manchester United toda vez que el jugador quiere seguir su proyección y el club de Old Trafford le impide tal cosa por dos motivos. Sobre ello se construye un relato ahora mismo en Inglaterra que toca de cerca al Paris Saint-Germain, club interesado en el jugador, pero también a dos de los gigantes de LaLiga, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Darwin Núñez, Erling Haaland, Robert Lewandowski o Alexandre Lacazette son algunos de los nombres que han sonado en el Camp Nou y/o el Wanda Metropolitano últimamente referentes a los próximos objetivos veraniegos del equipo de Xavi Hernández y el del Cholo Simeone, pero The Sun sitúa también el del internacional inglés como una posibilidad para sendos conjuntos, lo cual sería, a todas luces, un auténtico bombazo en el mercado.

Sobre las dos motivaciones que utiliza el joven crack británico con el United está su rol en el equipo, para él mucho menos protagonista de lo que le gustaría y, en la misma línea, lo cual entorca con su proyección y evolución, está el mismo equipo inglés, una calamidad en cuanto a resultados y títulos. Por si fuera poco para él, la llegada de Cristiano Ronaldo o Jadon Sancho y algunos de los nombres que suenan en el mercado, como Harry Kane, le cortan todavía más su perspectiva.

Siendo así, el United, si persiste este problema con Rashford y consiguen hacerse con el diez del Tottenham podría usar la fórmula utilizada con Anthony Martial, como es la cesión, para colocar al jugador durante una temporada en un club del máximo nivel y que así obtenga los minutos que ansía. Con todo, la idea del jugador sería un traspaso, lo que supone muchos ceros y sitúa al PSG por delante, pero la Ligue 1 no convence... Una fuente citada por el mass media comenta que “Marcus está pasando por un momento muy difícil esta temporada, especialmente en los partidos en los que no ha sido titular a pesar de que United no tenía otro delantero disponible”. En definitiva, se calienta un asunto que puede ser un bombazo en Barcelona o Madrid.