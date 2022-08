Marginado por Xavi y Raphinha: o se va, o el Barça le deja sin ficha

Es una de esas situaciones que se está empezando a enquistar… y que nadie sabe qué tipo de final va a tener. En cualquier caso, pase lo que pase, tiene que ser en un futuro cercano. El Fútbol Club Barcelona y Martin Braithwaite siguen en un constante tira y afloja en el que ninguno de los dos da el brazo a torcer y todo está empezando a coger incluso tintes dramáticos que pueden llevar al Barça a tomar decisiones demasiado forzadas.

El delantero danés sabe que no cuenta lo más mínimo para Xavi Hernández y que puede pasarse un año totalmente en blanco si decide quedarse en el Camp Nou. Tiene por delante a Lewandowski, Raphinha, Dembélé, Aubameyang, Ansu Fati, e incluso a Memphis Depay si finalmente no termina saliendo, pero aún así Braithwaite está decidido a quedarse y apunta a los dos años que todavía le quedan de contrato para fundamentar su decisión. En la entidad culé le han llegado a ofrecer incluso la carta de libertad para que pueda irse gratis a cualquier otro equipo pero el futbolista sigue en sus trece y no la ha aceptado.

Por lo tanto, todo se está tornando demasiado feo para el Fútbol Club Barcelona que, según apunta el medio de comunicación Relevo, se plantea tomar decisiones drásticas como la de dejarle sin ficha en la temporada 2022/2023. Esta es una de las opciones que ha puesto encima de la mesa la entidad presidida por Joan Laporta a modo de disuasión ya que para el ex del Leganés sería devastador pasarse el año entero sin tener ni siquiera la opción de poder entrar en las convocatorias y más aún teniendo en cuenta que el Mundial está a la vuelta de la esquina y quiere jugar un papel importante con Dinamarca.

La otra alternativa que tiene el Barça en mente, aunque también costosa a nivel económico, es la de rescindir de forma unilateral su contrato. Son, por lo tanto, dos medidas casi desesperadas pero todavía en el club esperan que el jugador entre en razón y se pueda llegar a un acuerdo amistoso. Ofertas tiene de otros equipos de LaLiga para poder salir pero de momento Braithwaite no quiere escucharlas. El tiempo se agota porque el inicio de la competición está a la vuelta de la esquina.