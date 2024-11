Martín Zubimendi se queda de piedra, Florentino saca de golpe al Madrid de la pelea por un chico de 21 años

Si el Real Madrid y Florentino Pérez estuvieron tentados de pescar en la Real Sociedad eso se ha difuminado de golpe por un chico de 21 años, lo cual permite respirar a los txurri-urdin de cara al mercado de fichajes invernal que se avecina.

Y es que, durante amplios momentos de la temporada, la Real había sufrido el acoso por parte de la rumorología en torno al equipo blanco con respecto a Nayef Aguerd, central de la Real Sociedad cedido por el West Ham esta campaña. En esos ecos y canales de resonancia se aseguraba que los merengues querían atacar la vía hammer para quitarle a los blanquiazules a su central. Pero eso ya no va suceder.

En Madrid han encontrado su nuevo Eder Militao

Más allá de la recuperación cada vez más factible de David Alaba y de que Aurelien Tchouameni es bastante mejor central que mediocampista, en Madrid ha irrumpido con fuerza la figura del canterano canario Rául Asencio, quien ya fue titular en Leganés y ha dejado muy buenas impresiones en la casa blanca. Ha llegado a Chamartín para quedarse.

Con este caldo de cultivo, en la Real han dejado de pronto de recibir señales de alarma procedentes de la capital de España y del West Ham con respecto a Aguerd, quien oficialmente sale de la agenda del Madrid, para tranquilidad de Imanol Alguacil.

Otra cosa es lo del mediocampista…

De modo que por ahí no tiene ya nada que temer la Real del Real, otra cosa será lo que ocurra de cara al verano con Martín Zubimendi, quien no solo no ha salido de la hoja de ruta blanca, sino que sigue ganado fuerza.

Precisamente las dudas que genera Tchouameni en el Bernabéu y una posible salida de Arda Güler y/o Dani Ceballos acentúan esta posibilidad para los blancos y Florentino Pérez, lo que es motivo de zozobra en el Reale Arena. No obstante, esta preocupación puede aplazarse prácticamente para el mes de junio, ya que antes parece tan complicado que Zubimendi abandone a su equipo, como que el Madrid se meta en estas peleas invernales.