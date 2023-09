Más caro que Vinicius y Rodrygo juntos y es el fracaso del siglo: Florentino respira, quiso ficharlo

Mykhaylo Mudryk puede presumir de ser uno de los jugadores más caros de siempre, pero esto también le sitúa como uno de los grandes fracasos en la historia reciente de este deporte. El extremo ucraniano maravilló durante varias campañas en las filas del Shakhtar Donestk y no dudaron los principales colosos europeos en intentar cerrar su fichaje.

Florentino Pérez, tras presenciar los dos duelos en la Champions League 22/23 ante el conjunto ucraniano, no dudó en tantear el fichaje de Mudryk a sabiendas de que, con 21 años y toda una carrera por delante, podría brindar muchos éxitos al proyecto, pero nada más lejos de la realidad.

Los 100 millones pagados por Chelsea, una cifra más elevada del coste total de fichajes como Rodrygo Goes y Vinicius por parte de los blancos, desencadenó la llegada de Mykhaylo Mudryk a Stamford Bridge en enero de este mismo año y encuadrado en un importante procede de reconstrucción que todavía no está dando el rédito deseado, ni mucho menos.

El Chelsea está atravesando una etapa muy negativa en cuanto a sensaciones y resultados y el ucraniano es uno de los principales señalados por ello. Lejos de asentarse en el ‘11’ de Mauricio Pochettino, las dudas no dejan de perseguir a Mudryk, quien todavía no se ha estrenado como goleador desde que se vinculó a los blues hace nueve meses atrás (22 encuentros oficiales disputados), y de ahí que el club esté barajando la posibilidad de vender al futbolista si la situación no gira de forma radical, aunque esto implicaría importantes pérdidas económicas respecto al precio pagado en enero por su incorporación.

Motivo de alivio en Madrid

Con eso y más, y comparado el gran fracaso del Chelsea con Mudryk, en Madrid tienen una razón de peso para sonreír ya que, si Florentino Pérez hubiera cerrado este fichaje, ahora estaríamos hablando de un error de bulto a la altura de Eden Hazard.

Por poner en contexto esta caída en picado, dos estandartes del proyecto como con Rodrygo y Vinicius ya están más que asentados en la élite mundial, tienen una edad similar a Mudryk y el coste total de sus incorporaciones no superó los 90 kilos.