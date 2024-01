Más difícil que el adiós de Cristiano Ronaldo y Ramos juntos y Ceballos y Güler no llenan su hueco

La salida del Real Madrid de una leyenda nunca ha sido un plato ni sencillo ni armónico, es más, en ocasiones, fruto del ocaso futbolístico, esta se ha producido de malas maneras, como sucedió con Iker Casillas y Raúl González Blanco. Otras más recientes tampoco han dejado satisfecho al crack en cuestión y a los aficionados, como las de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Pues bien, la que está cerca de certificarse está a caballo entre estos dos tipos de ejemplos.

Una incomodidad para todas las partes

Nadie en el seno del conjunto blanco puede ocultar que es muy incómoda la situación de Luka Modric, tanto cuando juega y no rinde, como cuando Carlo Ancelotti decide darle descanso o, como sucedió ante Las Palmas en LaLiga EA Sports, ni siquiera le manda calentar. Y eso que el jugador de 38 años debería ser un recurso a usar con cuentagotas, metido en esos momentos en que se le necesita, pero su leyenda es tan grande y su figura tan respetada, que no aparece la mejor fórmula con él.

Lo que sí está claro es que su falta de minutos, su edad, su contrato y la Eurocopa, además de Arabia Saudí, que lo va a volver a tentar, van a dar con sus huesos fuera del conjunto blanco de cara a la 24/25 y el Madrid debe prepararse para su adiós teniendo dos dudas que no parecen capaces de llenar tamaño hueco, como son las de Dani Ceballos y Arda Güler; uno, contando muy poco para Carletto desde hace años y sin tirar la puerta abajo cuando tiene la alternativa; el otro, siendo absolutamente residual.

Una historia inabarcable

Y es que con Modric no hablamos de uno de los mejores jugadores de la plantilla, sino, como sucede con Sergio Ramos, de uno de los mejores de la historia del club, y como pasa con CR7, de uno de los mejores de la historia en su puesto. Es decir, el adiós de Modric, por muchos motivos y aunque el club y el jugador lo den por hecho, no será sencillo, lo que incluye al jugador Sevilla no y al turco, que por ahora no se han ganado ser su recambio.