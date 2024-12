Más madera contra el Barça, se llevan una negativa, que se hace pública, del crack del eterno rival

El FC Barcelona está a examen, lo está porque conforme se reincorpore a la competición comenzará a jugarse los títulos, el primero una Supercopa de España que siempre se le exige, pero en mayor medida ahora que ha perdido su ventaja en LaLiga en favor de Atlético de Madrid y Real Madrid. Y en medio de esta situación convulsa, el crack del eterno rival revela que los rechazó.

El jugador del Espanyol, eterno rival capitalino del Barça, Omar El Hilali reveló que pudo escoger a los azulgranas antes que a los pericos, pero rechazó esa posibilidad por vestirse la elástica blanquiazul, un hecho que justo en el peor momento azulgrana de esta temporada para echar un leño más al fuego culé.

El lateral que los rechazó

El de L'Hospitalet de Llobregat así se lo confirmó al diario AS, afirmando que “tuve la oportunidad de escoger entre Barça y Espanyol, y me decanté por el Espanyol porque sentía que tenía que ser así, y mi familia también creía que era lo mejor para mí, era el proyecto deportivo que yo quería. Y creo que he acertado al máximo, porque ahora estoy viviendo un sueño".

Teniendo en cuenta que El Hilali se ha convertido en una de las piezas fuertes de la escuadra que comanda Manolo González en LaLiga EA Sports y que el Barça anda algo cojo de efectivos estables, desde hace años, en el lateral derecho, es llamativo este hecho.

Indiscutible en el Espanyol

El futbolista catalán de 21 años, de ascendencia marroquí, es internacional con Marruecos en cada categoría inferior del combinado africano, además de ser titular indiscutible en un Espanyol que si tiene pocas certezas, El Hilali pasa por ser una de ellas.

Junto al portero y promesa multipretendida, Joan García y el mediocampista Alex Král, Omar El Hilali es de los recursos más usados (el tercero en la plantilla) por el míster perico esta campaña, habiendo disputado 1.516 minutos (por los 1620 y 1596 del guardameta y centrocampista checo, nacido en Košice).