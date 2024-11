Mbappé no es el único que sabía de la traición de Griezmann al Atleti y alguien del club calla

Decir que Kylian Mbappé, delantero estrella de Real Madrid, y Antoine Griezmann, homólogo del de Bondy en el Metropolitano, se llevan mal, que tienen mala relación, sería faltar a la verdad, ahora bien, sí es cierto que a El Principito no le hizo gracia perder la capitanía, nin tampoco cierto peso en el equipo nacional en la pasada Eurocopa, por eso decidió dejar Francia y, parece ser, también el Atleti.

Es más, nos cuentan que el jugador blanco (y no sería el único en les bleus) estaría al tanto de las intenciones del futbolista del Atlético de Madrid con respecto a su futuro y su salto a la Major League Soccer. Y lo peor no es eso, sino que no sería el único en saberlo, algo que no gustará al seguidor atlético.

Acuerdo por esta temporada

Visto que el Atleti ha hecho esta temporada un esfuerzo sideral en lo económico, Griezmann habría hablado con Simeone acerca de sus intenciones de marcharse a Estados Unidos, lo cual es un sueño que medita desde hace tiempo, y, en base a ello, habrían acordado postergar esa marcha una temporada, no más, lo que supone que el Atleti tendría esta campaña en curso para asentar el proyecto y decir adiós a su estrella, una de las más grandes que ha tenido LaLiga EASports en la últims década.

Así, según la fuente consultada por Don Balón, Griezmann tiene pensado escuchar la oferta de Los Ángeles FC u otras a partir del mes de enero, con el fin de poner punto y final a su periplo en la élite del fútbol europeo en junio.

Nada de cumplir el contrato

Recordemos dos cosas al respecto: una, que ya durante el pasado verano Ben Jacobs aseguró que había contactos del francés con el equipo angelino. Pero además hay que tener en cuenta que Griezmann tiene contrato hasta 2026 con el Atleti.

Pues bien, el último doble gesto de afecto y compromiso con el Atleti y Simeone del galo pasa por quedarse esta temporada, como se ha dicho, y perdonar la siguiente, en donde se marcharía a la MLS. Jugadores como el mismo Mbappé, Lloris o Giroud -estos dos últimos ya hablaron de una posible reunión en Estados Unidos de exinternacionales con Francia- pero también Simeone, estarían al tanto de estas intenciones.