Mbappé y Haaland están olvidados: el Real Madrid cambia de objetivo

Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland eran los dos objetivos prioritarios del Real Madrid de cara a este verano. Y la intención era poder traerlos a la vez, una posibilidad que ha quedado completamente descartada. De hecho, es que corren el riesgo de que no acabe llegando ninguno, pues las cosas se han complicado mucho. Comenzando por el campeón del Mundial de Rusia en 2018, que finaliza contrato con el Paris Saint-Germain en solo 12 meses.

Esa era la baza con la que quería jugar Florentino Pérez, para llevárselo a un precio asumible, pues, si no, podría sacarle gratis en un año. El problema es que, después de la renovación de Neymar Junior, los franceses parecen haber convencido también al ex del AS Mónaco. Y Mauricio Pochettino está seguro de que su otra gran estrella también estirará su vínculo, poniendo fin a los rumores de salida. El astro noruego, por su parte, seguirá en el Borussia Dortmund.

En caso de que los alemanes no hubiesen conseguido la clasificación a la próxima edición de la Champions League, sí que estaba segura su marcha. Pero, finalmente, han logrado el billete, y ya han dejado claro que no negociarán por él, sea cual sea el dinero que ofrezcan. Además, ya perderán a Jadon Sancho, otra de sus grandes perlas. En el Santiago Bernabéu, por lo tanto, no ha quedado de otra que cambiar de asunto, y fijarse en otro galáctico.

Y ese privilegio ha recaído en Bruno Fernandes, que en su momento estuvo muy cerca de llegar a La Liga Santander, pues fue ofrecido por Jorge Mendes. En ese entonces, todavía pertenecía al Sporting de Portugal, donde era el líder y el capitán, pero no fue tenido en cuenta por Zinedine Zidane. Solo unos meses más tarde, acabó marchándose al Manchester United, siguiendo los pasos de un tal Cristiano Ronaldo, y el resto ya es historia. Porque ya le consideran una de las mejores operaciones en toda la historia de la Premier League. Palabras mayores.

Los 55 millones de euros que invirtieron en el internacional portugués se han quedado en una completa ganga.

Por eso sería también muy complicado sacarle de Old Trafford.