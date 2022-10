Memphis saldrá del Barça tras el Mundial: Laporta ultima su destino

Memphis Depay no está contando apenas para Xavi Hernández en el FC Barcelona. A pesar de que regresó del parón de selecciones de septiembre lesionado y por ello no ha podido tener minutos en octubre, lo cierto es que su situación no era mucho mejor antes. La plantilla del Barça tiene muy bien cubierta la línea ofensiva, hasta tal punto que Memphis es el sexto hombre por detrás de Lewandowski, Dembélé, Raphinha, Ansu Fati y Ferran Torres.

Además, el neerlandés termina contrato con los culés en 2023, por lo que Joan Laporta quiere traspasarlo en enero para poder sacar dinero por él. En este contexto, el máximo interesado es el Newcastle United que ya intentó el fichaje de Memphis Depay en verano y volvería a tratar de cerrar su incorporación en enero, según recoge Goal.com. Desde el punto de vista deportivo del equipo culé, como comentamos, la operación estaría justificada, ya que Memphis es prescindible en la plantilla actual del FC Barcelona.

En cualquier caso, el FC Barcelona no iniciará negociaciones con el club inglés hasta después del Mundial de Qatar de 2022. En este sentido, la entidad dirigida por Joan Laporta es consciente de que la competición de selecciones es un gran aparador para un futbolista que, en el caso de tener un buen rendimiento, podría revalorizarse. Sin embargo, los culés también podrían correr el riesgo de que Memphis se lesione durante la cita mundialista y no puedan venderlo en enero.

Por su parte, informa Mundo Deportivo que el propio futbolista preferiría un equipo de Champions, aunque eso no sería impedimento para que aceptara salir rumbo al Newcastle United de la Premier League, ya que desde la llegada del magnate Bin Salmán al club inglés, los magpies tienen potencial económico suficiente como para convencer al futbolista neerlandés a base de talonario.

A pesar de que la primera etapa de Memphis en Inglaterra no salióde la mejor manera que se podía imaginar, lo cierto es que ahora es un futbolista mucho más maduro que ha evolucionado en su juego y supondría un gran refuerzo para el club de Bin Salmán.

En consecuencia, las necesidades del Newcastle por conseguir resultados inmediatos y el deseo del FC Barcelona por traspasarle podrían precipitar su llegada a Inglaterra en enero.