Mendy lo echó del Bernabéu y Carletto no frenó su salida: fracaso del Real Madrid

A pesar de que el Real Madrid posee una gran academia a la hora de formar jóvenes talentos como es La Fábrica, lo cierto es que desde Carvajal, Lucas Vázquez y Nacho (31, 31 y 33 años de edad respectivamente) no ha aparecido un canterano capaz de consolidarse en la primera plantilla merengue. Y si bien algunas veces la culpa ha recaído en los propios futbolistas que no tenían suficiente nivel, lo cierto es que hay algunos casos de jugadores con aptitudes más que suficientes, pero que por falta de confianza y oportunidades no han podido demostrar su nivel.

Sin ir más lejos, uno de estos casos es el de Miguel Gutiérrez, actual futbolista del Girona FC, que después de 12 años dejó el Real Madrid de Florentino Pérez el pasado verano, ante la falta de oportunidades para triunfar en el Santiago Bernabéu, donde Ferland Mendy eclipsaba por completo su progresión y no contaba en absoluto para su entrenador, Carlo Ancelotti.

Sin embargo, lo cierto es que ahora, medio año después, y viendo los rendimientos tanto de Miguel Gutiérrez -a un gran nivel en el Girona- y de Ferland Mendy -que ha despertado más dudas que certezas con su juego esta campaña-, resulta evidente que la venta del canterano al club catalán por una cantidad cercana a los 4 millones de euros podría ser un fracaso del Real Madrid (más teniendo en cuenta que los blancos no cuentan con otro lateral zurdo natural, más allá de Mendy), ya que, como comentamos, Miguel Gutiérrez ha explotado futbolísticamente esta temporada en el Girona.

Sea como sea, resulta evidente que, ante la incertidumbre que genera Mendy en el lateral izquierdo, el Real Madrid necesitará acudir al mercado de fichajes veraniego para reforzar la posición. Y en este sentido, como os venimos contando en Don Balón, una de las prioridades sería Fran García que, igual que Miguel Gutiérrez también fue formado en La Fábrica, evidenciando así el gran potencial que tiene la cantera merengue. Ahora bien, a pesar de que exista buen nivel, de poco sirve si desde el club no se apuesta por él.