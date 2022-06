Messi y CR7 le apartaron, fracasa con Simeone, le difaman y estalla

La candidatura a la presidencia del Athletic Club está en marcha, y en la presentación de Iñaki Arechabaleta se dejó caer que se iban a hacer esfuerzos por traer nombres importantes a las filas vascas. Uno de esos nombres, junto con el posible retorno de Marcelo Bielsa, es el de Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid cedido por el Barcelona que sigue siendo, pese a una mala última temporada, un jugador de talla mundial.



El que en su día afirmara llegar a sentarse en la misma mesa que Messi y Cristiano Ronaldo, cuando se encontraba en el mejor momento de forma de su carrera, ha sonado con fuerza como posible refuerzo bilbaíno. Algo, sorprendente para muchos y a lo que, en las últimas horas, el mismo Griezmann se ha encargado de responder. Ha sido a través de ‘Twitter’, concretamente de dos mensajes, marcados con un ‘like’ por el francés, que aludían a que dada su condición de canterano de la Real Sociedad jamás acabaría vistiendo la camiseta del rival. “No inventéis”, concluía dicho ‘tweet’.



A ello, hay que añadirle la información de Fabrizio Romano, a la que también Griezmann ha dado un 'like', experto periodista en todo lo relacionado al mundo de los fichajes, que afirmaba a través de su cuenta oficial: "Griezmann no está en conversaciones para firmar por el Athletic, rumores falsos. A día de hoy no se considera una posibilidad. Sólo tiene un plan para el próximo curso y se llama Atlético de Madrid". Algo que vendría a calmar las aguas respecto a una posibilidad que empezaba a coger fuerza debido el restringido mercado al puede acceder el Athletic. Fichajes que, sin embargo, siempre se han de tener en cuenta, más si cabe por las ganas de contentar a la afición del presidente que logre vencer las elecciones.



De no producirse tal movimiento, Griezmann afrontaría su segunda temporada desde que decidiera retornar al Atlético. Año en el que Simeone espera encontrar ese jugador que no fue capaz de destacar el curso pasado y sobre el cual sigue teniendo esperanzas. Todo dentro de una cesión del Barcelona que verá regresar al francés si no juega más del 50 por ciento de partidos de la campaña.