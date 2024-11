Míchel emite una duro comunicado al Girona sobre uno de los grandes fichajes, es tóxico

Al Girona las cosas no le están saliendo como a Míchel le gustaría, ni en forma, ni en resultados, ni siquiera con ciertos fichajes. Es más, algunos no han terminado de explotar, mientras que otros son ya un grave contratiempo para el equilibrio del grupo.

Eso sí, el Girona ya sabía a lo que se atenía fichando a Arnaut Danjuma, un jugador de una enorme calidad y con unas condiciones sensacionales pero que ha ido arrastrando a su paso una mala fama en su relación interna con los vestuarios que ha ido ocupando; una fama que sufrieron en Villarreal y ahora estarían soportando en Girona.

Lo que puede dar en el campo, ¿lo quita fuera de él?

Vaya por delante que ni el Girona ni Míchel en particular han hecho manifestaciones públicas que certifiquen que el carácter del jugador es un problema en el grupo, pero no todo lo que es, se deja filtrar y hay ciertos asuntos que se dicen del punta que no gustan.

Según ciertas fuentes de información, Míchel no estaría a gusto con la actitud del jugador neerlandés, quien no ha terminado de encajar ni en su esquema ni con sus nuevos compañeros, lo cual sería un problema toda vez que su fichaje fue una apuesta personal del madrileño y es, de facto, uno de los jugadores que deben tirar del carro, tanto en LaLiga como en Europa.

Cara a cara ante el Villarreal

Pero Míchel, que duda con el jugador y así se lo habría hecho saber al Girona, también quiere motivarlo, sobre todo en su regreso tras lesión en LaLiga, precisamente ante su club propietario, un Villarreal que emitió informes negativos sobre el carácter de Danjuma como motivo de su cesión a Montilivi.

Con esta hoja de ruta, Michel cree que el futbolista holandés puede volver al rail, empezando por vengarse del Submarino Amarillo este mismo domingo (14.00, hora española), un cuadro, el de Marcelino García Toral que es rival directo de los gironins en la lucha por ocupar al final de la temporada puestos europeos. Venganza o redención, a Míchel le da igual con tal de que Danjuma funcione.