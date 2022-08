Modric le hace la vida imposible en Madrid: Ronaldo Nazario lo rescata

Todavía no se ha cerrado el mercado de fichajes y va a haber operaciones que no se van a solventar hasta última hora. En el Real Madrid ya saben y tienen una dilatada experiencia en cerrar transferencias incluso en los minutos previos al cierre de la ventana de verano y parece que este año van camino de lo mismo pero no para realizar incorporaciones, sino para dar salida a alguno de los estorbos que le sobran a Carlo Ancelotti en la plantilla.

Los blancos quieren todavía sacar a alguna que otra pieza con la que no cuentan y que saben que tan sólo van a ocupar un salario a lo largo de la temporada sin aportar apenas nada en lo deportivo. Es el caso de Mariano, por ejemplo, que sigue sin querer irse, pero especialmente de Reinier. Ya hemos contado en Don Balón hace semanas que el brasileño, por su condición de extracomunitario, tiene imposible la oportunidad de poder jugar con el Real Madrid dado que el cupo ya está completo y no puede pasarse una temporada entera a la sombra ya que, a sus 20 años, el sudamericano necesita jugar y seguir desarrollándose.

En el club le ven como un gran activo de futuro pese a que le esté costando explotar un poco más que a sus compatriotas Vinicius o Rodrygo, si bien es cierto que no ha tenido tantas oportunidades ya que en su posición, la de centrocampista están por delante las tres vacas sagradas como son Kroos, Modric y Casemiro, a quienes hay que sumar los fichajes en los últimos años de Camavinga y de Tchouameni.

Ya durante las dos últimas campañas Reinier estuvo cedido en el Borussia Dortmund pero ahora parece que su destino está mucho más cerca de Madrid. Apunta el medio de comunicación Relevo que el brasileño tiene sobre la mesa las opciones de marcharse al Girona, al Almería o al Real Valladolid, por lo que parecen buenas alternativas que los blancos ven con buenos ojos ya que se curtiría en LaLiga y le tendrían vigilado muy de cerca. Por el momento, la ficha del jugador supone un grave problema para cerrar la operación con cualquiera de estos equipos y mientras tanto se entrena con el Castilla esperando saber el desenlace de todo.