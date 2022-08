Ancelotti erró con Camavinga y Tchouameni: Simeone ata al crack gratis

Al mercado de fichaje todavía le quedan un par de semanas hasta que se cierre, pero los primeros fichajes de los equipos ya comienzan a dejar ver sus cualidades. Se esboza una primeraidea de si las incorporaciones, algunas de ellas millonarias, otras de ellas gratis al tratarse de jugadores libres, son adecuadas o por el contrario pueden suponer un fracaso y el caso de Axel Witsel en el Atlético de Madrid va camino de convertirse en uno de los grandes aciertos del verano en toda Europa.

El centrocampista llegó a coste cero después de que el Cholo Simeone se fijara en él procedente del Borussia de Dortmund. En Alemania finalizó su contrato y los germanos no quisieron renovarle, quizás por su veteranía y sus 33 años, por lo que el Atlético de Madrid vio una buena oportunidad de mercado para reforzar su plantilla de manera gratuita y no machacar así su economía. Es cierto que no fue un fichaje tan sonado, que los focos se los llevó por ejemplo la llegada de Tchouameni al vecino Real Madrid o la de Camavinga el año pasado pero después de la primera jornada el gran vencedor desde luego que es el belga.

Ya la pretemporada de Witsel ha levantado elogios de todo tipo. Desde el primer instante ha sido una pieza fundamental para el Cholo y lo fue por supuesto en la primera jornada de liga en la que los colchoneros golearon con comodidad al Getafe para sumar sus primeros tres puntos y ponerse líderes de la competición. El belga se mostró seguro y con confianza en su juego y pese a que tiene un trabajo más oscuro y brillaron otros como Morata o Griezmann con los goles, el centrocampista, que en esta ocasión actuó como libre desde el centro de la defensa gracias a la polivalencia que le dan sus características, volvió a ser parte importante.

Quizás no tenga el cartel de Camavinga o Tchouameni, y desde luego está lejos de Modric, Kroos o Casemiro, pero Axel Witsel ha llegado al Atlético de Madrid para triunfar en los últimos años de su carrera deportiva y ha encontrado la confianza necesaria que le está otorgando el Cholo. Y quiere la sorpresa, ser parte de una gran sorpresa para que los colchoneros se hagan con el título.