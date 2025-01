Modric se harta del Real Madrid y sigue el camino de Lucas Vázquez, adiós al club

Luka Modric, uno de los jugadores más emblemáticos del Real Madrid en la última década, estaría dando los últimos pasos en su etapa con el club blanco. A sus 38 años, su protagonismo en el equipo ha disminuido considerablemente, lo que ha llevado a rumores sobre su futuro. En este artículo exploramos las posibles razones de su salida y el destino que podría esperarle.

Modric ha sido una pieza clave en los éxitos recientes del Real Madrid, incluido el histórico tricampeonato de la Liga de Campeones de la UEFA. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de nuevos talentos, su rol dentro del equipo ha disminuido. A pesar de su gran calidad, el croata ya no cuenta con la misma regularidad en el once titular. Esto ha generado incertidumbre sobre su futuro, pues el jugador aún no tiene claro si continuará su carrera en otro club o si optará por el retiro, según apunta El Gol Digital.

A lo largo de los últimos meses, Modric ha recibido varias propuestas tentadoras desde diferentes partes del mundo. Uno de los destinos que más fuerza ha ganado es la liga de Arabia Saudí, donde clubes como el Al-Ittihad se han mostrado muy interesados en ficharlo. El club árabe está dispuesto a ofrecerle un contrato millonario, y parece que la negociación avanza a buen ritmo.

Uno de los factores clave que podría inclinar la balanza hacia Arabia Saudí es la presencia de Karim Benzema en el Al-Ittihad. El delantero francés, excompañero de Modric en el Real Madrid, se encuentra jugando en el club saudí, lo que podría resultar determinante para que el croata acepte la oferta. La posibilidad de reencontrarse con un amigo y compañero de tantas batallas deportivas sería un atractivo adicional para el mediocampista.

