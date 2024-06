Mourinho da una patada a Lamine Yamal y Garnacho: el mejor joven del mundo juega en el Real Madrid

En recientes declaraciones concedidas a Phillipp Kessler, José Mourinho, actualmente entrenador del Fenerbahçe, ha elogiado a la estrella en ascenso del Real Madrid, Jude Bellingham, nombrándolo como el "mejor jugador joven del mundo". El técnico destacó las habilidades y la madurez del joven mediocampista inglés, colocándolo por delante de otros talentosos jugadores jóvenes como Lamine Yamal, João Neves, Alejandro Garnacho y Warren Zaïre-Emery.

Desde su llegada al Real Madrid, Bellingham ha demostrado ser una pieza fundamental en el esquema del equipo. Con solo 20 años, su impacto en el campo ha sido notable, combinando habilidad técnica, visión de juego y una madurez que sorprende dada su juventud. El jugador ha sido clave en la transición del juego del conjunto merengue, aportando tanto en ataque como en defensa y ganándose rápidamente la admiración de compañeros, entrenadores y aficionados.

Mourinho, conocido por su ojo crítico y su vasta experiencia en el fútbol mundial, no escatimó en elogios: "Para mí, Jude Bellingham es ahora el mejor jugador joven del mundo. Mirando hacia el futuro e imaginando lo que puede llegar a ser en unos años", afirmó el laureado entrenador al periodista Phillipp Kessler, según indica The Madrid Zone.

El reconocimiento de Mou llega en un momento en el que Bellingham está en la mira de los aficionados por su trascendental papel en la selección dirigida por Gareth Southgate y porque, para muchos entendidos, es un firme candidato a ganar el MVP de la Eurocopa.

Jude Bellingham at 20 years old has already...



🏆 Won the Champions League

🧠 Captained Dortmund

🇪🇸 Won LaLiga

👕 Had his shirt retired

⭐️ Won the Golden Boy award

🌍 Scored at the World Cup

🇪🇺 Scored at the Euros pic.twitter.com/hYJOOv2fID