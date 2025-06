Mourinho presiona para fichar a un crack del Real Madrid y genera el caos total

José Mourinho sigue demostrando su influencia en el mercado de fichajes. Esta vez, ha lanzado una ofensiva para llevar a un jugador del Real Madrid a su nuevo proyecto en el Fenerbahçe. El elegido es Lucas Vázquez, un veterano gallego que ha sido clave en el equipo de Carlo Ancelotti durante varias temporadas. El interés del técnico portugués ha generado un gran revuelo, tanto en Turquía como en España, y ha dejado abierta una gran incógnita sobre el futuro del jugador.

El Fenerbahçe, uno de los clubes más importantes de Turquía, ha comenzado a sondear la posibilidad de fichar a Lucas Vázquez. Según fuentes cercanas al club otomano, este interés responde directamente a la solicitud de José Mourinho, quien ve en el jugador una pieza ideal para reforzar su lateral derecho. Vázquez, a sus 33 años, ha vivido una temporada destacada con el Real Madrid, acumulando más de 50 partidos, dos goles y ocho asistencias. Con su contrato en el club blanco por terminar, Lucas está en un punto crucial de su carrera.

