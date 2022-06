Mueve ficha por el Atlético de Madrid: La Roja atrae a Simeone

Uno de los hombres que destacó en el último partido de la selección española marcando uno de los goles, Pablo Sarabia, ha dejado caer la idea de tener un futuro incierto antes de marcharse de vacaciones. El Atlético de Madrid, del que ya se conoce su interés por Carlos Soler, está atento también a la situación de Sarabia, que ya sonó y mucho en anteriores ocasiones para unirse a las filas de Simeone. El jugador, que pertenece todavía al PSG, jugó la temporada pasada en el Sporting de Lisboa del cual se espera que salga de cara a la temporada que viene.



En una entrevista para Teledeporte, el jugador de la selección ha comentado no tener claro aún donde jugará el próximo curso: “de momento no sé donde estaré la próxima temporada. A partir de hoy empezaré a pensar, es tiempo de vacaciones, de reflexión, de ver qué decisión se toma y cómo se va cuadrando todo, y ya después decidiremos. De momento, toca desconectar. He disfrutado de una gran temporada en Portugal y con la selección también” afirmó.



Sarabia ha disputado 45 partidos esta temporada durante su cesión al Sporting de Lisboa, marcando 21 goles y dando 9 asistencias. Unos números muy buenos que ha corroborado durante su estancia con la selección, donde ha visto portería en los partidos ante Suiza y la República Checa. Esta cesión al Sporting, ha sentado de maravilla a un jugador que no cuenta en los planes del PSG, debido a la tremenda acumulación de delanteros de talla mundial en el equipo de Pochettino.



Categoría mundial que posee también un Pablo Sarabia de cuyos servicios también está interesado el Sevilla de Monchi. Desde Nervión están muy pendientes de las palabras del jugador madrileño que vería con buenos ojos volver a la que fue su casa antes de salir a París. Juez de todo también será un Atlético de Madrid en el que puede que acabe pesando la fuerte amistad que une al jugador con hombres importantes como Koke, Llorente o Morata si finalmente acaba volviendo de su cesión en la Juventus el curso pasado.