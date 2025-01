Musiala se ríe del Barça, confirmado, no hay opción de fichaje y Laporta se hunde

En las últimas horas, los rumores sobre un posible interés del FC Barcelona por Jamal Musiala, joven estrella alemana del Bayern de Múnich, habían generado cierta expectación entre los aficionados culés. Sin embargo, la realidad ha vuelto a golpear duramente a los blaugranas. Según la información de Todo Fichajes, el fichaje de Musiala es económicamente inviable para el club catalán.

El contrato de Musiala con el Bayern tiene vigencia hasta junio de 2026, y aunque la dirección deportiva del equipo bávaro prioriza su renovación, el jugador podría ser vendido en caso de no llegar a un acuerdo. Pero la cifra estimada de traspaso, cercana a los 100 millones de euros, es completamente inaccesible para el Barça, cuya situación financiera sigue siendo delicada.

El Barcelona ya habría intentado acercarse a Musiala meses atrás. En esa ocasión, el club catalán intentó incluir a Frenkie de Jong como parte de la operación, con la esperanza de abaratar el coste del fichaje. No obstante, desde Múnich rechazaron cualquier posibilidad de negociación bajo esas condiciones. La postura firme del Bayern dejó claro que no tienen intención de malvender a una de las grandes joyas del fútbol europeo.

Con el Barça fuera de la ecuación, los principales contendientes por Musiala serían el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Ambos clubes cuentan con una musculatura financiera capaz de asumir un fichaje de tal magnitud. Sin embargo, el Bayern aún no descarta la posibilidad de renovar al jugador, lo que complicaría cualquier movimiento de mercado.

🚨 BREAKING: Barcelona will try to sign Jamal Musiala this summer. He is Hansi Flick’s DREAM signing. @sport 🇩🇪✨ pic.twitter.com/2tSEuueRXb