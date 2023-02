Negociaciones abiertas entre Conte y Simeone: patada a Xavi que se queda sin un favorito

Las relaciones entre Atleti y Tottenham se vieron muy reforzadas en el pasado mercado de invierno, cuando los spurs hicieron un favor a los colchoneros al liberar de su contrato a Matt Doherty para que este pudiera recalar a coste cero en la plantilla entrenado por el Cholo. El Atlético estaba necesitado de un carrilero diestro y el irlandés acabó firmando sin coste alguno por el conjunto de Madrid.

Ante esta situación de buen ambiente, los londinenses podrían intentar aprovechar para cobrarse el favor fichando a un jugador de la plantilla colchonera. En este caso, según cuenta Marca, el jugador sería Yannick Carrasco, el extremo belga que ya pidió salir en invierno y que gusta mucho a Xavi y al Barça.

En este sentido, los culés se reservaron una opción de compra preferencial sobre Carrasco, donde los blaugranas pueden igualar una oferta de 20 millones de euros para acabarse llevando al belga. Por otro lado, no es una opción obligatoria y en caso de ofrecer más dinero, el Tottenham se podría hacer sin problema alguno con los servicios del actual jugador del Atlético de Madrid, haciendo completamente inútil la opción preferencial que poseen los culés.

El conjunto del Cholo Simeone no está pasando por su mejor momento, ni en lo deportivo ni en el aspecto económico. En este sentido, una buena venta por Carrasco supondría un gran impulso para las arcas del club a un coste muy bajo, pues el belga no está contando con demasiados minutos por parte Simeone y no sería una pérdida deportiva excesivamente sensible.

Sus números en la presente temporada certifican su pérdida en importancia dentro de la plantilla. Con solamente 1 gol en 17 partidos de liga y 4 goles y 2 asistencias en los 26 partidos sumando todas las competiciones, queda claro que Carrasco ya no es esa pieza esencial que era hace años para Simeone. En estos momentos, simplemente es un extremo habilidoso que raramente culmina con éxito sus acciones por banda.

Así pues, malas noticias para el Barça, que puede ver como una de sus grandes opciones para reforzar la delantera de cara a la próxima temporada se le puede esfumar pese a tener una opción preferencial por valor de 20 millones, una cifra que los spurs seguro que podrían superar sin problema.