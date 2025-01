Ni Barça, ni Madrid, Nico Williams se deja querer por un gigante europeo y el Athletic no puede retenerlo

A pesar de las dificultades que el PSG ha enfrentado en su desempeño europeo esta temporada, el respaldo del presidente Nasser Al-Khelaifi hacia Luis Enrique sigue siendo total. La confianza en el técnico asturiano va más allá de los resultados inmediatos y ya trabaja con la mirada puesta en fortalecer el proyecto a largo plazo. Dentro de estas estrategias, un nombre resalta en su agenda: Nico Williams.

Luis Enrique, que ya confió en Nico Williams durante su etapa como seleccionador nacional, parece dispuesto a convertir al extremo español en una pieza fundamental de su nuevo esquema en París. Nico ha destacado como uno de los talentos más prometedores del fútbol español, especialmente tras su actuación en la última Eurocopa, lo que ha disparado su valor de mercado y su atractivo para grandes clubes europeos.

La situación del Athletic Club para retener a Nico Williams se complica. Aunque el jugador renovó su contrato en 2023, su cláusula de rescisión, fijada en 60 millones de euros, lo convierte en un objetivo asequible para gigantes europeos. Según informaciones recientes, el PSG está dispuesto a activar esta cláusula para hacerse con sus servicios en el próximo mercado de verano.

Aunque el PSG parece llevar la delantera, equipos como el Liverpool, el Aston Villa y el Bayern de Múnich también están interesados en el extremo. Las negociaciones entre el PSG y el agente del jugador llevan varios meses en marcha, pero la decisión final estará en manos de Nico. Todo apunta a que el jugador tomará un nuevo rumbo en su carrera, dejando atrás Bilbao para unirse a la élite europea.

🚨🇪🇸 Barcelona keep waiting for Nico Williams’ to inform them about his final decision, it won’t be long.



Premier League clubs and PSG, also waiting… while feeling he prefers Spain.



↪️⚪️🔴 Athletic already prepared new deal for Nico with higher salary if he decides to stay. pic.twitter.com/XBxer77gev