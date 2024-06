Ni Deco lo sabe: en 2025, Laporta acerca la bomba máxima para el banquillo del Barça, su Xabi Alonso

El Real Madrid, como se ha demostrado después de esta magnífica temporada, ha hecho lo correcto renovando hasta 2026 a Carlo Ancelotti, sin embargo, el club blanco no para y sigue a cada momento, paso a paso, planificando lo que será el futuro durante la próxima temporada, la siguiente y algunas de más allá, y en estas últimas el nombre de Xabi Alonso es un hecho. Pues bien, el FC Barcelona, que acaba de echar a Xavi, leyenda del club, para fichar a Flick, ya piensa incluso antes en la bomba máxima para el banquillo del Barça.

Como sucede con su compañero en La Roja, temporada inmejorable

Aún hoy, más en tiempos de Eurocopa, que es donde comenzó todo, los hinchas de España y del Barça miran con añoranza lo que fueron los mejores años de La Roja, que coincidieron con una generación de oro de futbolistas culés y otros tantos que marcaron una época en el balompié hispano. Entre ellos estaba Xavi Hernández, pero también un Xabi Alonso, que ha conseguido un hito increíble con el Leverkusen, y Cesc Fábregas, que ha hecho lo propio en Italia.

La carta oculta por si sale mal

Precisamente este último, el ex futbolista de Arenys de Mar, ha sido, junto al tolosarra, uno de los técnicos españoles de moda en Europa, sobre todo en Italia, por debutar al más alto nivel consiguiendo una gesta histórica, en su caso ascendiendo al Como a la Serie A. Como no puede ser de otra forma, esta historia está en la mente de un Joan Laporta que si bien prefiere no quemar otra bala una vez hizo uso de Xavi, no puede evitar ver al Barça bajo el mando de Fábregas.

Todavía no

Evidentemente queda mucho para que esto ocurra, como sucede con Alonso y el Madrid, más que nada porque Hansi Flick tiene contrato, como Ancelotti, sin embargo, si las cosas se ponen feas en can Barça, Laporta no dudará: Cesc Fábregas será uno de los primeros de las listas que elaboran en el club.