Ni Enzo ni Klopp, esta es la salvajada a la que está dispuesto Florentino por Bellingham

Aurèlian Tchouameni y Antonio Rüdiger, el germano por la vía del agente libre, fueron los fichajes de esta temporada (al que hay que sumar a Endrick, que no será efectivo hasta la 24/25), mientras que Eduardo Camavinga y David Alaba, el austríaco por la misma senda que el ex del Chelsea, representaron los refuerzos de la 21/22, es decir, desde que el Real Madrid demostrara al mundo con Kylian Mbappé que era capaz de gastar más de 200 millones en un solo jugador, el club ha guardado la ropa, y aún así ha ganado. ¿Por qué? Porque se espera el jugador y el momento perfecto, que ya está decidido: Jude Bellingham.

Tuvo la opción de fichar más en verano, también hace solo unos días, en enero, y Florentino Pérez ha cerrado filas en torno a una idea: solo reforzarse con aquello que supere hondamente lo actual, y en esa idea se mueve el club, que solo ha visto ese salto en el internacional inglés, bueno, y en Erling Haaland y Kylian Mbappé, pero ese capítulo, que no está cerrado, lo dejaremos para otras líneas. De momento podemos asegurar hasta dónde llegara el Madrid por el británico.

Antes de entrar en fechas y límites, basta decir que el Madrid y el Liverpool -curiosamente rivales en octavos de final de la Champions League, además de últimos finalistas de la máxima competición continental- se juegan hacerse con el inglés, que trata de decidirse entras las dos propuestas (la del City es más remota). Dicho lo cual, ahí va la apuesta del Madrid, que ni es baladí ni deja indiferente al cuadro red.

Los blancos están dispuestos a poner el sueldo más ventajoso (el más alto y un poco más) al jugador del Borussia Dortmund de los posibles en la plantilla merengue, lo que supondría pasar directamente a primera línea salarial del club, sin embargo ahí no acaba la apuesta, ni mucho menos. El Real Madrid tiene esos 200 millones preparados para eventualidades ¿Irán destinados a Bellingham? No, no hace falta, creen que con 130 a 140 millones servirá, lo que elevaría, por ejemplo, el gasto del traspaso de Enzo Fernández al Chelsea, por ahora el centrocampista organizador más caro del mundo. Ambas estrategias van encaminadas a impedir otro caso Kylian Mbappé, con el Dortmund ofreciendo mejor salario al jugador, u otro similar al de Neymar y el Barça, con el inglés yéndose a otro equipo, que en este caso sería el Liverpool.

En definitiva, el Madrid no solo se plantea en verano el fichaje de Bellingham, pero será el objetivo número uno, prioritario, y tienen dinero para tentarlo (además, piensan, de un proyecto único): el secreto es simple, su propuesta debe ser, sencillamente, la mejor.