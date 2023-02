Carvajal se prepara para la transición: el Madrid pone en marcha la solución, 8 cracks en la agenda

Un carrilero de primer nivel es aquel capaz de entender el momento del juego de su equipo y bascular en función de sus necesidades, ganando la línea de banda cuando toque, sorprendiendo al rival sumándose al ataque, pero también coordinándose con la zaga y el lateral opuesto. A su vez, no solo necesita rigor táctico, también velocidad, desborde, buen toque en desplazamiento en largo y centros medidos y un largo etcétera. El Madrid hoy no tiene eso en la derecha salvo cuando Dani Carvajal ha estado al máximo rendimiento, que ha sido pocas veces, por eso se buscan hasta 8 alternativas.

No se ha dado prioridad en la entidad merengue a este asunto en este mercado de fichajes invernal porque se cree que Nacho puede suplir esta función, sin embargo al caterano no es lateral y se le nota en exceso en las ofensivas blancas, donde le cuesta sumarse al ataque, driblar y centrar. Su salida de balón es pobre, aunque correcta, y en suma supone un gran recurso defensivo, pero no ofensivo. Y con eso a todo un Real Madrid no le basta o no debería bastarle. Si a eso sumamos que Lucas Vázquez tampoco es lateral y tiene serias lagunas en esa posición y que Carvajal lleva dos temporadas más condicionado por la enfermería que por sus logros sobre el terreno de juego, el refuerzo se antoja necesario.

La pregunta es: ¿quién puede ser el elegido? ¿Debe el Madrid hacer una importante apuesta en esta parcela? El fichaje de João Cancelo por el Bayern de Múnich o el de Pedro Porro por el Tottenham, dos jugadores que interesaban en Chamartín, han demostrado que había opciones en el mercado, sin embargo no se han sopesado. Otra cosa será en verano, pero de nuevo hay que preguntarse: ¿quién?

Cerca

De la casa podemos pensar rápidamente en Vinicius Tobias, el jugador del Shakhtar y de la cantera con el que quiere hacerse el Madrid, sin embargo Ancelotti no ha querido apostar por él -una vez más la cantera no sirve para el míster- lo que le resta opciones.

Asequible

Entre las posibilidades más asequibles pero que conllevarán importantes gastos están jugadores como Juan Foyth, del Villarreal, Davide Calabria, del AC Milan, o Diogo Dalot, del United, cuyo contrato acaba en 2024, todos ellos poseen contrato en vigor en sus clubs y cuyos traspasos rondarían los 25 millones.

Primera línea

Existe una tercera vía, la del galáctico, donde la lista puede ser enorme pero donde gustan Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, en ocasiones discutido entre los reds; Recce James, del Chelsea, posiblemente una de las opciones más caras; Ben White, del Arsenal o el mismo Cancelo; todos ellos auténticas estrellas del fútbol en sus demarcaciones.