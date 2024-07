Ni Hansi Flick veía a venir esta idea de Deco: sorpresón de 30M para olvidar a Kimmich y Zubimendi

Uno de los nombres propios de esta Euro 2024 ha sido el de N’Golo Kanté. El mediocentro francés cuajó una gran competición convirtiéndose en el mejor jugador de su país y en el MVP de los dos primeros partidos que jugó Francia. Unas actuaciones que han puesto sobre la mesa el regreso de Kanté al fútbol europeo, una idea que, por descabellada que parezca, ha encandilado a Deco, que la ha ofrecido a Hansi Flick.

Según la información que ofrece Sport, el conjunto blaugrana no vería con malos ojos la opción de recuperar a Kanté para el fútbol de máxima élite mediante un traspaso en este mercado de verano. Pues, ante la imposibilidad de fichar a Martín Zubimendi y las grandes dificultades que habrá para superar al Manchester City a la hora de lanzarse a por Joshua Kimmich, Deco ha puesto sobre la mesa la opción de N’Golo Kanté, que, además tendrá un coste sustancialmente inferior al de los dos jugadores mencionados.

Por otro lado, deportivamente hablando, Kanté sigue siendo ese futbolista capaz de recuperar balones constantemente y de presionar sin parar. Además, el francés ha demostrado que físicamente sigue en plena forma y no ha desaparecido esa capacidad de repetir esfuerzos durante 90 minutos.

Sin embargo, a diferencia de Zubimendi o Kimmich, pese a no ser un jugador malo con el balón, no cuenta con esa capacidad para ser el motor del equipo. En este sentido, Kanté ejercería como un muro y no como un generador con habilidades defensivas.

En materia económica, fichar a Kanté es bastante más factible que a otros pivotes estrella en Europa. Pero tras la respuesta del Al-Ittihad al West Ham, parece complicado que el precio del galo vaya a bajar de los 30 millones de euros, cifra que, según GOAL, marcó el conjunto saudí para dejar salir a su jugador.

Así pues, Deco ha redescubierto a N’Golo Kanté como opción sorpresa para reforzar el pivote del Barça. Un veterano que, estando en plena forma puede ser realmente útil para dotar de solidez a la medular culé.