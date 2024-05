Ni la liga del Real Madrid salva a Arda Güler: el ‘palo’ de Ancelotti siembra la duda para la 24/25

Fin de semana de celebración para el Real Madrid, que, pese a saber que hacía semana ya era virtualmente campeón de liga, ha visto como, tras la derrota del Barça a manos del Girona, el título liguero caía por segunda vez en manos de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el campeonato no llegó con las aguas tan tranquilas como se pudiera esperar, pues, el duelo ante el Cádiz que, también fue clave para que los blancos se proclamaran campeones, dejó a un Arda Güler seriamente señalado.

El turco, que volvió a ser de la partida, cuajó un partido más que correcto, donde, pese a no aportar en forma de gol o asistencia, sí que mostró de nuevo su intachable calidad. Sin embargo, eso no fue suficiente para un Carletto que optó por cambiarlo en el minuto 66 con el 1-0 ya en el marcador.

Un cambio que, posteriormente, en rueda de prensa justificó de la siguiente forma: “El Madrid me firmó para ganar. No para dar minutos a los jóvenes”. Unas palabras que son toda una declaración de intenciones para Güler, que sabe que, todavía está lejos de ser considerado una pieza de cierta relevancia en los esquemas de su entrenador.

Y las dudas se multiplican para la 24/25

Además, si ya está resultando complicado que Güler tenga continuidad en partidos como el del sábado ante el Cádiz, todavía resulta más difícil imaginar un futuro donde el turco se gane la confianza de su entrenador de cara a la próxima temporada. Pues, además de la feroz competencia actual, también llegarán Mbappé -salvo sorpresa extrema- y Endrick, los cuales no harán más que restar opciones a un Arda Güler que está, prácticamente destinado a buscarse una salida en forma de cesión.

Así pues, tras la contundente de Ancelotti donde dejó claro que no pensaba en dar minutos a los más jóvenes, haría bien Arda Güler comenzar a plantearse la opción de buscar una cesión de cara a la temporada 24/25, pues en Chamartín no parece que vaya a disfrutar de muchas oportunidades a no ser que Carletto cambie drásticamente de opinión. Algo que no va a suceder.