Ni Leny Yoro, ni Aymeric Laporte, el central elegido por Ancelotti es titular con Didier Deschamps

En el seno del Real Madrid no están contentos, pero tampoco han creado un drama donde, a su juicio, no lo hay: sí, Leny Yoro y sobre todo su ya exclub, el Lille, han preferido una oferta superior a la blanca, la del Manchester United, y sí, era el preferido para sustituir a Nacho Fernández, pero también es cierto que era esa su función, la de recambio para David Alaba, Antonio Rüdiger y Eder Militao, no la de primera espada, y además cuentan con otro nombre, internacional con la Francia de Didier Deschamps en la pasada Eurocopa, en la recámara.

Titularísimo con ‘les bleus’

Ese nombre, que ya no será el ex del LOSC, ni tampoco Aymeric Laporte, como se sopesó, no es otro que Aurelien Tchouameni, al que la negativa de Yoro coloca en el epicentro de las miradas si hay lesiones a la vista. Y eso, por extraño que parezca, revaloriza su papel en el Real Madrid, que ha estado discutido. Y es que, sin un central de garantías, joven y que guste, el Madrid prefiere tirar con lo que tiene, dándose además el caso de que Tchouameni ha rendido en muchas ocasiones mejor de central que de mediocentro.

Con Toni Kroos fuera del equipo y Luka Modric cumpliendo la función de revulsivo, Eduardo Camavinga gana enteros para ser el referente organizativo blanco, no en vano es el más dotado entre él, su compatriota y Fede Valverde para esa función, y toda vez que el papel de Tchouameni como organizador ha dejado en no pocas ocasiones muchas dudas, su nuevo rol como recambio en la zaga lo devuelve a primera línea de importancia en la plantilla: con Alaba aún por recuperarse y solo con Militao y Rüdiger, el Madrid lo necesita.

Filosofía

Lo hemos visto en los últimos años, el Madrid no ficha si no está plenamente convencido de ello. Esta filosofía que se ha cumplido a rajatabla en los últimos tiempos, salvo honradas excepciones, como la de Kepa Arrizabalaga, ha llevado al club blanco a las más altas cotas, sobre todo en LaLiga EA Sports y la Champions, permitiendo a sus actuales jugadores estar enchufados en todo momento: cada pieza de la plantilla es insustituible.