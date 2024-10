Ni Lukeba ni Saliba, en enero, ni siquiera Arnold: Ancelotti decide, los 2 fijos de Brasil y Francia

Son muchos los nombres que se sitúan en la agenda del Real Madrid por tres motivos fundamentales. El primero tiene que ver con este arranque irregular del Madrid, más en juego que en resultados, que quizá pueda subsanarse con refuerzos. El segundo viene dado de la planificación de la plantilla, que está algo descompensada, y de ahí nos vamos al tercer eje a tratar, las lesiones, que acortan aún más las posibilidades de Carlo Ancelotti. Sin embargo, este ha hablado de los elegidos, alto y claro.

Nada de mirar a Leipzig, Londres o Liverpool, la solución está en casa

El míster del equipo blanco no ha querido desmentir ni afirmar nada acerca de algunos de los nombres que se proponen para reforzar la defensa del Madrid, ya sea en el lateral derecho, donde suena y mucho Trent Alexander-Arnold, o en la posición de central, en donde Castello Lukeba o William Saliba son los dos últimos nombres que se suman con fuerza a las posibilidades blancas. No, Carletto ya ha elegido y por fin habla: los suyos son los fijos de Brasil y Francia.

Trent Alexander Arnold - Passing catalogue



2024/25 pic.twitter.com/rYRtbn99U2 — 🫵🏽 (@idoxvi) October 18, 2024

En rueda de prensa sobre el partido de liga ante el Celta de Vigo (1-2), el preparador de Reggiolo comentó al respecto de estas pesquisas que, de lateral derecho, “tenemos a Lucas Vázquez, confiamos en él”, anunció el italiano sobre la posición de carrilero diestro, que apuntala con su posible recambio, el cual no es el jugador del Liverpool: “Luego está Eder Militao. Lo veo bien como lateral derecho, sí", sentenció.

Y en la posición de central también se desmarcó de los nombres de Castello Lukeba o William Saliba, comentando que “no he pedido nuevos fichajes en enero porque el año pasado gestionamos bien la situación. Fichar a un jugador que vaya a ser bueno para el Real Madrid no es fácil. Ahora mismo no pensamos en ello”, comentó, dejando claro que el recambio natural de Militao si este ha de hacer de lateral o de Rüdiger, si el alemán debe rotar o se lesiona, está en la plantilla y es capital en les bleus: Aurelien Tchouameni. Además, es moderadamente optimista con tener a punto a David Alaba de cara a febrero o marzo.

Y con eso, se acabó por el momento el mercado blanco… hasta enero, donde otra lesión puede cambiar todo este planteamiento.