Ni Nico Williams ni Kimmich, Hansi Flick desvela su firma prioritaria para 2026: el español de 80M

Desde la llegada de Hansi Flick a la disciplina del FC Barcelona, el conjunto blaugrana ha dado un giro de 180º. Pues, de ser un equipo absolutamente gris y sin generar ilusión alguna en la afición, ha pasado a ser una de las sensaciones del fútbol europeo gracias a un juego eléctrico y que ha cautivado a todos los culés. Y es que, no solamente ha sido capaz de cambiar la cara al equipo, sino que ha devuelto a cracks como Pedri a su mejor nivel.

En este sentido, el canario se encontraba bajo mínimos. Tras unas temporadas más que grises, marcadas por las lesiones y por rendimiento que estaba muy lejos de lo que en su día se auguró, Pedri ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla y ha vuelto a ser ese centrocampista que derrocha talento y sobre el cual se basa gran parte del juego de un Barcelona que tiene en el canario a su faro en la medular. Convirtiendo así, a Pedri en un jugador absolutamente intocable para Hansi Flick.

Ante esta situación, según cuenta Fabrizio Romano el Barça ya se ha puesto manos a la obra con la renovación de su número 8. Y es que, con su contrato finalizando en 2026, el conjunto blaugrana ya ha comenzado a entablar las primeras negociaciones de cara a ampliar el contrato de un Pedri que no parece que vaya a poner dificultad alguna en ampliar su vinculación con el FC Barcelona, donde llegó siendo un completo desconocido para pasar a ser un top mundial con un valor de mercado de hasta 80 millones de euros.

🔵🔴 Discussions between Barça and Pedri over new deal are progressing as both parties want to get the extension done.



Positive feelings after one more meeting, Pedri is considered key part of Barcelona project. pic.twitter.com/SK4ArkqSfJ