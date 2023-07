Ni rastro del Golden Boy que ilusionó a la Liga: Su salida se atasca en la ventana de fichajes

Parece que desde hace tiempo, la suerte no está de su lado. En su día llegó a tocar el cielo convirtiéndose en Golden Boy" y compararse a la altura de Cristiano Ronaldo. El jugador portugués del Atlético de Madrid, Joao Félix, uno de los jugadores por los que más dinero se invirtió hace ya cuatro temporadas, podría tener los días contados en el club. El futbolista desea salir con todo su ánimo visto que su situación en el conjunto colchonero no es la más habitual o cómoda.

Este parece que estaba decidido a salir con la opción, incluso, de no pasar ni por el Cerro del Espino para no volver a ponerse bajo las órdenes del Cholo Simeone. Cedido en el Chelsea desde la segunda mitad del campeonato, buscaba relanzar su carrera a todos los niveles y pensaba que en Stamford Bridge volvería a conectar con el tipo de futbolista que un día llegó a ser. Con apenas 24 años, su fútbol no ha acabado de despegar y su relación con Simeone solo le ha acabado trayendo muchos problemas.

La situación del portugués en el Atlético

El futbolista está abierto a escuchar ofertas, pero en vista que no le llegan, su paciencia se agota por momentos. El mejor colocado para llevárselo ahora podría ser el PSG, que trabaja en la posibilidad de encontrar a un recambio para Mbappé. De hecho si el francés se queda en París, Joao no se moverá de Madrid. Un movimiento sujeto a otro y hasta que las piezas del puzzle no encajen, nada de esto se moverá. Todo apunta que el caso del atacante del PSG, va para largo y no se podría resolver hasta ya entrados el mes de agosto. Una información que ofrecía, José Félix Díaz, periodista de Marca apenas hace unos días.

Con estas, veremos si la paciencia del luso se hace más fuerte o busca otra opción más ágil. La experiencia le dice que espere, visto que sin ir más lejos, el chico podría haber recalado en otro destino esta misma temporada anterior. Junto con los de Stamford Bridge, también le llamaron sus vecinos “gunners” o incluso el Manchester United. Se plantearon su compra por cerca de 80 millones, pero finalmente el pacto se formalizó en forma de cesión por apenas 11 millones. Este prefirió la opción “blue” visto el carrusel de estrellas que había entonces en ese equipo. La gestión deportiva fue de lo peor, y su fútbol cayó hundiéndose en la clasificación. Ni la magia del jugador hizo revalorizar su juego y este poco pudo aportar.

Las opciones que le quedan a Joao Félix

Con el Arsenal ya sin opciones de acceder a su plantilla, y el mercado de la Premier prácticamente descartado, se le agota el tiempo al portugués. Luis Enrique, nuevo entrenador en París, ha conseguido más pólvora y eso dificulta su presencia en el Parque de los Príncipes. El FC. Barcelona siempre será su eterna nostalgia, visto que estuvieron a punto de juntarse sus caminos, pero aquello quedará en el recuerdo visto que la economía culé está prácticamente asfixiada con muchas deudas y cuentas pendientes de por medio.

Simeone tiene una bomba de relojería en el vestuario y si ambos quieren lo mejor para sus intereses, están obligados a entenderse, por ahora. Joao Félix está en un callejón sin salida y mientras trabaja con el objetivo de cambiar su situación, este se desespera. Se le acaban las opciones y las novias y de momento no hay otra novedad al respecto. El futbolista está llamado para acudir a su gira de pretemporada y, por ahora, se cuenta con él hasta nueva orden. ¿Habrá alguien interesado en recuperarle para la causa?