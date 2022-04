Ni Reguilón ni Marcelo, esta es la nueva competencia de Ferland Mendy

El Real Madrid tiene la opción de recuperar a Sergio Reguilón desde el Tottenham para la temporada que viene, incluso podría plantearse la renovación por una temporada de Marcelo, sin embargo, Carlo Ancelotti no va a ejercer ni una posibilidad ni la otra, el canterano no será un gasto este verano para el club blanco -de unos 40 millones de euros- y el capitán del Madrid se irá con la carta de liberta, entonces, ¿quién suplirá a Ferland Mendy cuando este falte en el once tipo? Carletto lo tiene claro.

Realmente no será un solo jugador, ya que el club merengue se va a quedar con Miguel Gutiérrez como bala extra, sin embargo la titularidad se la van a disputar entre Mendy y David Alaba, que pasará a ser el jugador multiusos de la zaga. Pero entonces, ¿quién será el recambio del austriaco como pareja de Eder Militao? Sencillo, Antonio Rüdiger, con el que ya hay un acuerdo total que se hará oficial en próximas fechas.

De modo que sí, el Madrid de la 22/23 verá partir de la defensa a Marcelo pero en su lugar entra el jugador germano del Chelsea, toda una ganancia, por lo que Alaba hará de central cuando el alemán o el brasileño (Militao) necesiten descanso o se lesionen, y mientras tanto tendrá que disputarse la titularidad por el costado izquierdo con Mendy. A su vez, Carletto le tiene preparada una sorpresa a Alaba, que en parte enroca con el paso al frente de Camavinga, Valverde y Ceballos y la ‘pérdida’ de interés del Madrid en Tchouameni, como es utilizarlo de pivote defensivo.

Así las cosas, como ven, Alaba va ser, a la vez, el lateral izquierdo que suplirá a Marcelo, el central en tiempos de escasez y el Casemiro que andaban buscando en la casa blanca, una auténtica bisagra para la pizarra de Carletto. Con Rüdiger en las filas blancas y con Camavinga, Ceballos y Valverde como ‘grandes refuerzos’ en la medular, el Madrid no necesita más; bueno, sí, a Kylian Mbappé, pero ese ya ocupa otro capítulo en la agenda merengue que nada tiene que ver con la disposición táctica de la nueva defensa y el bloque bajo del Madrid.