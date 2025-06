Nico Williams, abierto a negociar, adiós al Athletic

Nico Williams ha recibido una nueva tentativa para salir del Athletic este verano. Aunque el interés del Barça y del Real Madrid se haya acabado por enfriar del todo, y ya no exista una posibilidad de real de acabar en ninguno de los dos equipos, sigue habiendo una larga lista de escuadras que estarían dispuestas a apostar por su llegada, y pagar los casi 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión, un precio que es más que razonable.

Sobre todo, si consideramos las cantidades que se mueven hoy en día por el mercado, y teniendo en cuenta las impresionantes condiciones de un crack que, no olvidemos, sigue teniendo apenas 22 años. No es de extrañar, por lo tanto, que haya tantos clubes en la puja, pues no siempre se presenta la oportunidad de firmar a un futbolista de su talla sin tener que pagar ninguna locura como compensación. Y hay un conjunto que ha subido enteros en las apuestas para acabar llevándose el gato al agua.

Porque el Bayern de Múnich ha vuelto a aparecer en escena, con la intención de asegurarse el desembarco del habilidoso atacante. Vincent Kompany ha solicitado a la directiva la llegada de, como mínimo, un nuevo especialista para la delantera, tras perder a Leroy Sané, que ha firmado libre por el Galatasaray turco, mientras que Thomas Müller también se irá al finalizar el Mundial de Clubes, y hay dudas con el futuro de Serge Gnabry y de Kingsley Coman.

Y los bávaros han señalado a Williams JR como un fichaje que entra perfectamente en su política de contratación. Una posibilidad, la de mudarse al Allianz Arena, que evidentemente también seduce mucho a Nico, si bien ha manifestado en reiteradas ocasiones que su prioridad sería la de seguir desarrollando su carrera en La Liga EA Sports, y no abandonar España. Pero aterrizar en el campeón de la Bundesliga es siempre una opción interesante.

Así que está abierto a negociar, y en San Mamés cada vez tienen más claro que no hay absolutamente nada que puedan hacer para lograr retenerlo en sus filas, por lo que será una baja muy sensible.